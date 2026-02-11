Si no tienes casa propia ya puedes hacer el trámite para una Vivienda para el Bienestar

¿Rentas o no te alcanza el crédito para comprar una casa propia? El Programa Vivienda para el Bienestar busca que las familias mexicanas tengan un hogar con todos los servicios, sin importar que tengan bajos recursos económicos o no sean derechohabientes de instituciones de seguridad social.

El programa forma parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que ya habilitó la página para hacer el pre-registro, de manera directa y transparente, así que ten a la mano los requisitos y documentos que se solicitan en la convocatoria.

¿Quiénes pueden tramitar una Vivienda para el Bienestar?

Mujeres jefas de familia

Población de pueblos indígenas y afroamexicanos

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad



¿Cuáles son los requisitos?

Identificación oficial vigente: Puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir o cartilla de identidad del Servicio Militar

Comprobante de domicilio

CURP

Tener 18 años o más: En caso de ser menor de edad, deberá tener dependientes económicos en primer grado (hijos, esposa o concubina, padres y/o hermanos)

Conta con un ingreso familiar no mayor a 2 salarios (hasta 17 mil pesos al mes)

No se derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM, ni de ningún instituto estatal o municipal que tenga que ver con vivienda

Residir en una zona considerada como polígono prioritario de atención

No contar con vivienda propia

¿Cómo hacer el trámite de Vivienda para el Bienestar?

El trámite es gratuito y se realiza a través de la plataforma digital de la CONAVI o preregistropvb.conavi.gob.mx, donde se debe completar un formulario sencillo de pocos pasos.

Después de realizar el trámite se analizará la información y en caso de resultar seleccionada o seleccionado se contactará vía telefónica para programar una visita domiciliaria. Cuando el personal autorizado visite el domicilio se recabará información adicional.

Publicación de resultados

Si resultas beneficiario con una de las Viviendas para Bienestar aparecerás en la lista de resultados finales . Para este punto ya se habrá realizado un sorteo si la demanda supera la capacidad que se tiene.

