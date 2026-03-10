Costco prepara su nueva tienda en Aguascalientes y promete ser una de las más grandes de México

La cadena Costco Wholesale comenzó 2026 con novedades para sus socios en México. La compañía confirmó el inicio de un proyecto de ampliación en su tienda de Aguascalientes, una obra que promete transformar la sucursal en una de las más grandes del país.

El plan forma parte de la estrategia de crecimiento que la empresa desarrolla en territorio mexicano, donde el formato de club de precios sigue sumando clientes cada año.

Una inversión millonaria para ampliar la tienda de Costco en Aguascalientes

El proyecto contempla una inversión cercana a los 100 millones de dólares, destinada a ampliar de forma significativa las instalaciones de la tienda que ya opera en la ciudad.

La gobernadora Tere Jiménez destacó que la expansión tendrá impacto directo en la economía local, tanto por la inversión como por los empleos que se generarán durante el desarrollo de la obra.

De acuerdo con la información compartida por Patricia Quiles Arteaga, directora jurídica e inmobiliaria de Costco en México, el proyecto se desarrollará en un terreno de aproximadamente 60 mil metros cuadrados. Una vez finalizada la ampliación, el complejo alcanzará alrededor de 90 mil metros cuadrados, lo que colocará a esta tienda entre las más grandes de la cadena en el país.

Costco

Más espacio y nuevos servicios para los socios

Uno de los cambios más visibles será la ampliación del estacionamiento. Actualmente la tienda cuenta con cerca de 360 espacios, pero con el nuevo proyecto la capacidad aumentará hasta 900 cajones, una mejora pensada para atender la creciente afluencia de clientes.

Además del incremento en el tamaño de la tienda, el proyecto también contempla la incorporación de nuevos servicios que suelen acompañar a las sucursales más grandes de la marca.



Ampliación del área comercial

Estacionamiento con mayor capacidad

Posible instalación de gasolinera para socios

Infraestructura renovada para mejorar la experiencia de compra

¿Cuándo podría abrir la nueva tienda de Costco?

Las obras se desarrollarán sin interrumpir el funcionamiento actual de la sucursal, por lo que los socios podrán seguir realizando sus compras mientras se ejecuta la ampliación.

El tiempo estimado de construcción es de aproximadamente nueve meses, por lo que, si el calendario se cumple según lo previsto, la tienda ampliada podría estar completamente operativa hacia septiembre de 2026.

