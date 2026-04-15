Anuncian corte de agua en la alcaldía Azcapotzalco este 14 de abril. | Getty Images

Este martes 14 de abril de 2026, vecinos de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX), enfrentan un corte de agua potable que se extenderá hasta por 55 horas. La suspensión del servicio, que ya comenzó, se debe a que técnicos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) comenzaron trabajos de mantenimiento y reparación en la red hidráulica.

Por esta razón, la dependencia anima a los vecinos afectados a tomar precauciones, almacenar agua y mantenerse informados, ya que varias colonias verán reducido el suministro. Te contamos los detalles.

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¿Cuáles son las colonias que se quedan sin agua en Azcapotzalco este martes 14 de abril?

De acuerdo con información difundida por autoridades capitalinas, aunque este martes 14 no se realizará un corte de agua como tal, al menos dos colonias de la demarcación serán afectadas con baja presión, lo que podría ocasionar que el agua potable no llegue hasta los tinacos y cisternas de las siguientes colonias:

Trabajadores de Pemex

Prados del Rosario

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza la reparación de la bomba del Pozo Tezozómoc, por lo que suspende temporalmente su operación.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua… pic.twitter.com/YCOmxrAsSs — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 14, 2026

A través de sus redes sociales, la Segiagua explicó que esta medida forma parte de trabajos técnicos para atender la reparación de la bomba del Pozo Tezozómoc, por lo que suspende temporalmente su operación.

Las autoridades recomiendan a la población hacer uso racional del agua almacenada y evitar desperdicios durante estos días, ya que el restablecimiento no será inmediato.

¿A qué hora regresa el agua a las colonias afectadas por el corte en Azcapotzalco?

El corte de agua en Azcapotzalco hoy 14 de abril tendrá una duración aproximada de 55 horas. Esto significa que el suministro podría comenzar a restablecerse gradualmente a partir del jueves 16 de abril, a partir de las 15:00 horas.

Sin embargo, es importante considerar que el regreso del agua no será simultáneo en todas las colonias. En algunos casos, el servicio podría tardar más en normalizarse o presentar baja presión durante las primeras horas.

La Segiagua busca realizar estas mejoras para brindar un servicio de calidad a los vecinos de la alcaldía Azcapotzalco. No obstante, en caso de ser necesario, la dependencia pone a disposición de los afectados el servicio de pipas de agua gratis a través de la Línea H2O en el *426.

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