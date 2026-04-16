Anuncian cortes de agua en CDMX y Guadalajara hoy 16 de abril. | Getty Images

¿Te vas a quedar sin agua hoy? A lo largo del año, los gobiernos de las distintas entidades de México llevan a cabo cortes de agua con la finalidad de dar mantenimiento a la red hidráulica. Este jueves 16 de mayo, estas labores afectarán a varias colonias de la Ciudad de México y de la capital jalisciense, Guadalajara.

Si vives en alguna de estas ciudades, te recomendamos que tomes precauciones y comiences a almacenar agua. Te contamos cuánto durarán los cortes y a qué hora exacta regresará el agua a tu colonia.

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¿Qué colonias no tienen agua en Guadalajara hoy 16 de abril de 2026?

A través de un comunicado, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) anunció que se llevará a cabo un corte de agua en la ciudad de Guadalajara, debido a que se realizará la limpieza del tanque Oblatos.

Los horarios del corte y las colonias en las que se registrará baja presión y falta de suministro son los siguientes:

Inicio del corte: Jueves 16 de abril , a las 22:00 horas

, a las 22:00 horas Fin del corte: Sábado 18 de abril , por la tarde

, por la tarde Colonias afectadas: Oblatos

¿En qué colonias de la CDMX habrá corte de agua hoy 16 de abril?

En el caso de la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral del Agua informó a los vecinos de la alcaldía Magdalena Contreras que, a partir de las 9:00 horas, de este jueves 16 de abril, inició un corte de agua que durará alrededor de 12 horas.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @ALaMagdalenaC:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación a la fuga que se presentó en calle Santiago esquina con Juárez, colonia San Jerónimo Lídice.



🛠️ Se prevé una… pic.twitter.com/ICOcqEGcOQ — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) April 16, 2026

La dependencia informó que sus técnicos realizan trabajos de reparación a la fuga que se presentó en calle Santiago esquina con Juárez, colonia San Jerónimo Lídice. Las colonias afectadas son las siguientes:

La Malinche

San Jerónimo Lídice

La Segiagua recordó a los vecinos de la alcaldía Magdalena Contreras que resulten afectados por el corte de agua de hoy en la CDMX, que pueden solicitar pipas a través de la Línea H2O en el *426.

Recomendaciones en caso de corte de agua

Almacenamiento estratégico: Llena recipientes limpios como botes, garrafas o la tina de baño con agua potable.

Limpieza anticipada: Lava toda la ropa sucia días antes para evitar el uso de la lavadora durante el corte.

Higiene personal: Evita el uso de la regadera. Se recomienda el baño “de cubeta y jícara” para controlar mejor el consumo.

Uso del sanitario: Para las descargas, usa agua reutilizada (por ejemplo, la de la regadera o lavabo).

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