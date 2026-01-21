inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
CONAVI anuncia ciudades donde habrá Vivienda para el Bienestar en 2026

Para acceder a una casa del programa Vivienda para el Bienestar debes cumplir con un registro y revisar en cuáles entidades habrá casas.

Vivienda para el Bienestar en México
Escrito por:  Hakbar Juárez

Hace algunos días el Gobierno Federal informó sobre los avances en la construcción del programa Vivienda para el Bienestar. La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) dio a conocer también que se tienen contempladas la construcción de 86 mil viviendas de las cuales 49,339 ya se encuentran proyectadas en 133 predios, mientras que ya hay trabajos iniciales en 81 predios para la construcción de 33,158 viviendas, y en procesos de contratación 3,503 casas más.

Ciudades confirmadas en las que habrá Vivienda para el Bienestar

Para las personas que están a la espera de poder registrarse, el director de la CONAVI, Rodrigo Chávez Contreras también dio a conocer las ciudades donde habrá Vivienda para el Bienestar:

  1. Cajeme, Sonora – 302 viviendas
  2. Cuautla, Morelos – 512 viviendas
  3. Esperanza, Puebla – 360 viviendas
  4. Ezequiel Montes, Querétaro – 148 casas
  5. Huimanguillo, Tabasco – 880 viviendas
  6. Los Cabos, Baja California Sur – 704 viviendas
  7. Mérida, Yucatán – 50 casas
  8. San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo – 2,500 viviendas en predio DESCTI y 1,410 viviendas en predio Citnova
  9. San José Chiapa, Puebla – 1,160 viviendas
  10. Tapachula, Chiapas – 1,424 viviendas
  11. Tepakán, Yucatán – 100 casas
  12. Tepic, Nayarit – 304 casas
  13. Trabajos preliminares en Chihuahua
  14. Trabajos preliminares en Durango
  15. Trabajos preliminares en Sinaloa
  16. Trabajos preliminares en Tamaulipas
  17. Yurécuaro, Michoacán – 448 viviendas

¿Cuáles son las condiciones de vivienda en México? Experta habla sobre el tema

Requisitos para registrarse a Vivienda para el Bienestar

Quienes aspiran a ser parte del programa Vivienda para el Bienestar tienen que hacer un registro previo y para ello cumplir con ciertos requisitos:

  • Tener 18 años o más
  • Ingreso no mayor a 2 salarios mínimos
  • No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda
  • No haber recibido apoyo previo de CONAVI
  • No contar con vivienda propia
  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir
  • CURP actualizada
  • Comprobante de estado civil: acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltero constancia de inexistencias de matrimonio
  • Comprobante de domicilio: No mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono)
  • Certificado de no propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad
  • Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos
  • Constancia médica en caso de discapacidad
  • Carta de no derechohabiencia

