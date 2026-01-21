CONAVI anuncia ciudades donde habrá Vivienda para el Bienestar en 2026
Para acceder a una casa del programa Vivienda para el Bienestar debes cumplir con un registro y revisar en cuáles entidades habrá casas.
Hace algunos días el Gobierno Federal informó sobre los avances en la construcción del programa Vivienda para el Bienestar. La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) dio a conocer también que se tienen contempladas la construcción de 86 mil viviendas de las cuales 49,339 ya se encuentran proyectadas en 133 predios, mientras que ya hay trabajos iniciales en 81 predios para la construcción de 33,158 viviendas, y en procesos de contratación 3,503 casas más.
Ciudades confirmadas en las que habrá Vivienda para el Bienestar
Para las personas que están a la espera de poder registrarse, el director de la CONAVI, Rodrigo Chávez Contreras también dio a conocer las ciudades donde habrá Vivienda para el Bienestar:
- Cajeme, Sonora – 302 viviendas
- Cuautla, Morelos – 512 viviendas
- Esperanza, Puebla – 360 viviendas
- Ezequiel Montes, Querétaro – 148 casas
- Huimanguillo, Tabasco – 880 viviendas
- Los Cabos, Baja California Sur – 704 viviendas
- Mérida, Yucatán – 50 casas
- San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo – 2,500 viviendas en predio DESCTI y 1,410 viviendas en predio Citnova
- San José Chiapa, Puebla – 1,160 viviendas
- Tapachula, Chiapas – 1,424 viviendas
- Tepakán, Yucatán – 100 casas
- Tepic, Nayarit – 304 casas
- Trabajos preliminares en Chihuahua
- Trabajos preliminares en Durango
- Trabajos preliminares en Sinaloa
- Trabajos preliminares en Tamaulipas
- Yurécuaro, Michoacán – 448 viviendas
Requisitos para registrarse a Vivienda para el Bienestar
Quienes aspiran a ser parte del programa Vivienda para el Bienestar tienen que hacer un registro previo y para ello cumplir con ciertos requisitos:
- Tener 18 años o más
- Ingreso no mayor a 2 salarios mínimos
- No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda
- No haber recibido apoyo previo de CONAVI
- No contar con vivienda propia
- Acta de nacimiento
- Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir
- CURP actualizada
- Comprobante de estado civil: acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de ser soltero constancia de inexistencias de matrimonio
- Comprobante de domicilio: No mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono)
- Certificado de no propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad
- Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos
- Constancia médica en caso de discapacidad
- Carta de no derechohabiencia
