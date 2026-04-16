Es oficial: Querétaro, Puebla y tres estados más inician en abril la reconstrucción de puentes y caminos dañados

Comenzaron las obras de reconstrucción de puentes y caminos afectados por las lluvias de octubre.

Comenzaron las obras de reconstrucción de puentes y caminos afectados por las lluvias de octubre. | Facebook Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes confirmó que en abril de 2026 comenzarán las obras de reconstrucción en distintas zonas afectadas por las lluvias registradas en octubre pasado. Los trabajos se llevarán a cabo en cinco estados mexicanos, incluidos Querétaro y Puebla.

Este anuncio marca el inicio de una etapa clave para la recuperación de la conectividad en regiones donde la infraestructura vial sufrió daños significativos, especialmente en puentes y caminos.

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¿Cuáles son los estados que reconstruirán infraestructura dañada?

Conforme a lo comunicado por la Secretaría a través de sus redes sociales, los trabajos para recuperar la infraestructura en México se producirán en 5 estados del país.

De acuerdo con la información oficial, los trabajos abarcarán los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí. Estas entidades fueron particularmente afectadas por las lluvias de octubre, que provocaron deterioro en diversas vías de comunicación.

La intervención contempla la rehabilitación de infraestructura estratégica, lo que permitirá restablecer el tránsito seguro y mejorar las condiciones de movilidad para las comunidades impactadas.

¿Cuándo comienzan las obras y qué implican?

El inicio de las obras está programado para abril de 2026, según lo comunicado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Este calendario establece un punto de partida claro para las labores de recuperación tras varios meses desde los daños ocasionados por las lluvias.

El objetivo es recuperar vías clave para el traslado de los ciudadanos de Querétaro y los demás estados mencionados y recuperar la transitabilidad en estas zonas que se vieron perjudicadas por fenómenos naturales.

Las acciones se centrarán en la reconstrucción de puentes y caminos, elementos clave para la conectividad regional. La reparación de estas estructuras es fundamental para reactivar la circulación, facilitar el transporte de bienes y servicios, y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

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