Walmart sorprende a sus clientes de Querétaro y todo México con un producto viral que ya está disponible en sus tiendas

Walmart México acaba de surtir uno de los artículos más buscados por los amantes de la organización. Un joyero con capacidad de rotación se ha convertido en el nuevo objeto de deseo tras viralizarse en plataformas digitales. La influencer conocida como "Señorita Walmart" fue la encargada de confirmar que el producto ya se encuentra en los pasillos de las sucursales del país, incluyendo Querétaro.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué hace tan especial a este joyero viral de Walmart?

La principal ventaja competitiva de este artículo que vende Walmart es su diseño en 360 grados. A diferencia de los alhajeros tradicionales que ocupan mucho espacio en el tocador, este modelo aprovecha la verticalidad y el movimiento. "Ve por qué es viral, te lo enseño todo", menciona la influencer en su video mientras destaca la versatilidad de sus compartimentos. La estructura está pensada para que nada se enrede ni se pierda de vista.

Los detalles técnicos del producto incluyen:



Sistema giratorio: Permite acceder a los cuatro lados del mueble sin moverlo de su lugar.

Permite acceder a los cuatro lados del mueble sin moverlo de su lugar. Cajones inteligentes: Cuenta con varias divisiones diseñadas para objetos de diferentes tamaños.

Cuenta con varias divisiones diseñadas para objetos de diferentes tamaños. Área de collares: Un lateral específico para colgar piezas largas y evitar nudos.

Un lateral específico para colgar piezas largas y evitar nudos. Sección de aretes y anillos: Espacios ranurados para mantener los pares juntos y ordenados.

Espacios ranurados para mantener los pares juntos y ordenados. Bandeja superior: Un nivel abierto ideal para colocar lo que usarás durante la semana.

¿Cuál es el precio del joyero de Walmart?

El costo del joyero es de 1,299 pesos en las tiendas físicas y plataforma en línea de Walmart. "Aquí pueden ser aretes y más anillos... este otro lado es igual al anterior, pero ve qué útil", detalla la reseña viral.

El producto ha ganado tracción porque soluciona el problema de los accesorios amontonados. Walmart ha apostado por traer estos productos de tendencia global para competir con tiendas departamentales especializadas, manteniendo un precio de gama media para sus socios.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

