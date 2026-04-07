Requisitos para recibir el apoyo para renta en Guadalajara, Jalisco

La renta es uno de los principales gastos de las familias mexicanas, muchas veces representa un desafío tenerla completa mes con mes. Conscientes de esta situación, las autoridades de Guadalajara, Jalisco implementan el apoyo "Mi Primera Renta".

¿Resides en esta ciudad y estás buscando independizarte? Te explicamos en qué consiste esta estrategia orientada a facilitar el arrendamiento formal y a quiénes beneficiará.

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¿De cuánto es el apoyo para la renta en Guadalajara?

Hace unos días, el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) presentó programa "Mi Primera Renta", una iniciativa impulsada por los diputados Omar Cervantes, Ana Fer Hernández y Montse Pérez Cisneros. El programa, aplicable en algunos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), dará un apoyo económico a jóvenes jaliscienses que busquen separarse de los hogares de sus padres. El beneficio tendrá una duración de seis meses.

Este subsidio mensual permite a los beneficiarios contar con un respaldo económico constante mientras se adaptan a la vida independiente.

La convocatoria abrió este 6 de abril y se prevé que apoyará a mil 100 jóvenes.

El plan contempla un respaldo económico mensual de entre $2,500 y $3,000 pesos, a personas con ingresos menores a 15 mil.

Requisitos para recibir el apoyo de renta en Guadalajara

Algunas condiciones para inscribirse son:



Tener entre 18 y 30 años de edad

Salario bruto mensual igual o menor a $15,000 pesos

Residir, estudiar o trabajar en Guadalajara

No ser propietarios de ninguna vivienda

No estar inscritos en otros programas sociales

Este programa es clave, ya que impulsa a los jóvenes sin comprometer su estabilidad financiera.

¿Dónde realizar el registro para recibir el apoyo para la renta en Guadalajara?

Si está interesado deberás acudir presencialmente a las instalaciones de la Agencia Municipal de Vivienda, asimismo puedes obtener más información a través de las redes sociales del gobierno de Guadalajara.

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