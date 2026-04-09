Ni Monterrey ni San Pedro Garza: estos son los municipios de Nuevo León con la peor movilidad del estado

La importancia económica, urbana e industrial de municipios como Monterrey y San Pedro Garza en Nuevo León podría hacer pensar que ahí se concentran los mayores retos de movilidad. Sin embargo, estas zonas no son las más afectadas en este ámbito.

Se trata de Apodaca y Pesquería, municipios que concentran algunos de los principales problemas de transporte público en el Área Metropolitana de Monterrey. De acuerdo con autoridades estatales, estas zonas resienten las fallas del sistema, especialmente para quienes dependen del transporte público para trabajar o estudiar.

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¿Cuáles son las problemáticas de transporte en Apodaca y Pesquería?

El Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León ha señalado que Apodaca y Pesquería enfrentan retos importantes en transporte público.

En estas zonas, los usuarios padecen largas esperas, saturación en las unidades y rutas que no logran cubrir la demanda. En algunos casos, los tiempos de espera han aumentado hasta 80%, especialmente en horas pico, lo que complica la movilidad diaria en Nuevo León.

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¿Por qué hay problemas de transporte público en Apodaca y Pesquería?

Uno de los principales factores detrás de esta problemática de movilidad en Nuevo León es el crecimiento urbano e industrial acelerado en Apodaca y Pesquería. La expansión de parques industriales, nuevas zonas habitacionales y centros de trabajo ha incrementado de forma significativa los traslados diarios.

Este crecimiento no solo genera viajes hacia Monterrey, sino también dentro de los propios municipios y zonas cercanas. Como resultado, cada vez más personas dependen del transporte público, lo que ha presionado un sistema que no ha crecido al mismo ritmo.

¿Qué está haciendo el gobierno de Nuevo León para mejorar la movilidad y el transporte público?

Ante esta crisis de movilidad, el Gobierno de Nuevo León ha puesto en marcha una reestructuración del transporte público, la cual reporta un avance cercano al 80%. Este proceso incluye la incorporación de nuevas unidades, ajustes en rutas y cambios en la operación del sistema.

Sin embargo, la demanda de transporte público sigue en aumento, lo que ha obligado a realizar ajustes constantes.

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