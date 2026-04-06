Es oficial: esta es la fecha en la que llegarán los primeros trenes del Tren del Norte que conectará Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo

El proyecto ferroviario más ambicioso del norte de México ya tiene una fecha clave confirmada. Las autoridades federales dieron a conocer cuándo llegarán las primeras unidades del Tren del Norte, un sistema que busca transformar la movilidad entre ciudades estratégicas como Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el primer tren llegará en junio de 2027, marcando un paso clave dentro del plan para reactivar el transporte ferroviario de pasajeros en el país. Este momento representa el inicio de la fase final antes de que el sistema entre en operación.

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Un corredor clave para el norte del país

El Tren del Norte forma parte de una estrategia nacional para recuperar el tren de pasajeros y mejorar la conectividad en regiones con alta actividad económica. Uno de sus corredores principales es el que enlazará a Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, una ruta estratégica que conecta zonas industriales, urbanas y fronterizas. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado la ruta exacta del recorrido y que otros puntos conectará.

Para este tramo, se estima una demanda de alrededor de 20 mil pasajeros diarios, lo que refleja su relevancia regional. A nivel general, el sistema completo podría atender hasta 70 mil usuarios al día en sus distintas rutas.

Además de reducir tiempos de traslado, el proyecto busca ofrecer una alternativa más eficiente y sustentable frente al transporte por carretera, con beneficios tanto para la movilidad como para el desarrollo económico del norte del país.

En Coahuila, hoy supervisamos los primeros trabajos de una obra que marcará un antes y un después en la movilidad y el desarrollo del norte del país: el Tren Ciudad de México- Saltillo- Monterrey- Nuevo Laredo.



Bajo el liderazgo de nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum,… pic.twitter.com/W8VgGs8SEO — Néstor Núñez (@nenulo) February 22, 2026

Cómo serán los trenes del proyecto

Los trenes que operarán en este sistema serán fabricados por Alstom México, filial de la empresa francesa homónima, que cuenta con plantas de producción en el país. Estas unidades incorporarán tecnología diésel-eléctrica, tendrán una longitud aproximada de 100 metros y podrán alcanzar velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, lo que permitirá mejorar significativamente los tiempos de traslado entre ciudades.

El proyecto contempla dos configuraciones: trenes de corto itinerario con capacidad para 632 pasajeros y unidades de largo recorrido con espacio para 271 usuarios. Además, estarán diseñados con accesibilidad universal, espacios para equipaje y sistemas de información en tiempo real para los pasajeros.

Las unidades también incorporarán condiciones ergonómicas y elementos orientados a garantizar la seguridad y comodidad durante los viajes.

Avances actuales del Tren del Norte

En paralelo a la fabricación de los trenes, las obras de infraestructura ya registran avances en distintos puntos del norte del país. Actualmente se realizan trabajos de desmonte y preparación en más de 170 kilómetros del trazado, mientras que el corredor Saltillo–Nuevo Laredo tendrá una extensión total de 396 kilómetros.

Las primeras intervenciones ya comenzaron en zonas como Derramadero y el ejido La Encantada, donde se desarrollan los tramos iniciales de vía. En el área metropolitana de Monterrey, los trabajos incluyen la construcción de viaductos y estaciones, ejecutados por etapas.

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