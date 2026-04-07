Así aplicaría el descuento del 25% en la licencia de conducir para trabajadores en Nuevo León

Con la idea de beneficiar a miles de familias en el estado de Nuevo León, el diputado panista José Luis Santos Martínez, lanzó una propuesta de ley en la que busca que el precio de la licencia de conducir en el estado tenga un 25% de descuento para aquellas personas sin auto propio y que deban contar con el documento por trabajo.

A grandes rasgos, la propuesta busca reformar el Artículo 14 y 15 de la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir en el Estado de Nuevo León, esto para otorgar beneficios en descuentos de los conductores.

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¿De qué va la propuesta de la licencia en Nuevo León?

De acuerdo con lo mencionado en la propuesta de ley antes señalada, para hacer válido el descuento las y los interesados deberán presentar una constancia de trabajo que los acredite como chofer de alguna empresa o institución que solicite la licencia de conducir como requisito en Nuevo León.

Se destacó que la iniciativa busca que aquellas personas que no cuenten con auto propio pero que deban manejar por cuestiones laborales, puedan acceder a un descuento del 25% en el trámite de renovación en cualquier tipo de vehículo.

Precio de la licencia de conducir en Nuevo León

De acuerdo con el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León (ICV), el precio de la licencia de conducir en el estado va a depender de la vigencia de la misma. Es por ello que el costo ronda en lo siguiente:

Licencia de 3 años: 905 pesos

Licencia de 5 años mil 358 pesos

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en el estado

En caso de que seas una de las personas interesadas en tramitar su licencia de conducir en Nuevo León este 2026, es importante mencionar que los requisitos van desde el presentar una identificación oficial vigente, hasta el tipo de sangre de cada conductor.

El resto de los requisitos son un comprobante de domicilio, CURP actualizada, autorización municipal (el cual se otorga tras aprobar el exámen teórico-práctico).

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