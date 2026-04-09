Ni Aquixtla ni Jopala: Puebla ampliará la red de agua potable en este municipio

Durante un recorrido por comunidades del Valle de Acatlán, en el estado de Puebla, autoridades acordaron ampliar la red de agua potable en zonas del municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca.

La medida busca beneficiar a las comunidades del lugar y dar acceso a un servicio básico indispensable. Además, se anunciaron otras mejoras en el municipio.

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¿Cuál es el municipio donde se ampliará el agua potable en Puebla?

En el marco de una visita a comunidades del Valle de Acatlán, el diputado de Puebla Pável Gaspar Ramírez visitó la zona y se reunió con vecinos. Además, fue testigo de la instalación de los Comités de Obra Comunitaria, que dan seguimiento a proyectos que mejorarán la vida de las familias y fortalecerán los espacios de convivencia.

Durante la visita, se acordó junto con el Gobierno del Estado y el presidente municipal Albino Solís ampliar la red de agua potable en San Pedro Yeloixtlahuaca.

La medida beneficiará directamente a las familias de la sección cuarta, donde están previstas las principales obras.

¿Qué otras obras se realizarán en este municipio de Puebla?

Conforme a lo comunicado por el Congreso de Puebla , también se impulsarán otras obras en la zona, entre ellas:

Rehabilitación de canchas de básquetbol y fútbol en La Huerta .

. Renovación integral de la Casa de Salud en Tianguistenco .

. Recuperación de canchas y del estadio “La Unión” en San Vicente Boquerón y el Barrio de San Rafael.

El propósito de estas obras es fortalecer los espacios comunitarios y mejorar la vida cotidiana de las familias de este municipio de Puebla, comunicaron las autoridades a través del sitio web del Congreso.

Esperan que estos espacios brinden un lugar digno para que las infancias jueguen, los jóvenes se desarrollen y los vecinos se reúnan con seguridad y alegría.

En el municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca llevamos a cabo una importante Asamblea de Obra Comunitaria para la construcción de la tubería de la red de agua potable, una acción fundamental que contribuirá al bienestar y la calidad de vida de las familias.



Esta obra es posible… pic.twitter.com/kTMXYg4NwH — Pavel Gaspar Ramírez (@SoyPavelGaspar) April 1, 2026

¿Cuánto dinero se invertirá en estas obras en el municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca?

Según lo comunicado, estos proyectos forman parte del modelo de Obra Comunitaria impulsado por el gobernador Alejandro Armenta y aprobado por el Congreso del Estado de Puebla.

La inversión en San Pedro Yeloixtlahuaca es parte de ese modelo de obra, un programa estatal que contempla una inversión de 1,500 millones de pesos.