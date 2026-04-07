Jalisco prepara transporte 100% eléctrico en Puerto Vallarta: conectará varios puntos clave y se inaugurará en esta fecha

El transporte público en Puerto Vallarta está por cambiar con la llegada de un nuevo sistema 100% eléctrico que busca mejorar los traslados en una de las zonas con mayor crecimiento y afluencia turística del país.

De acuerdo con autoridades estatales y locales, el sistema se compone de una serie de autobuses articulados que recorrerán las principales avenidas de la ciudad a partir del mes de mayo.

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¿Cómo será el transporte eléctrico en Puerto Vallarta?

El nuevo sistema contempla la incorporación de unidades totalmente eléctricas que comenzarán a operar en una primera etapa con al menos siete autobuses. Estas unidades recorrerán algunos de los corredores más importantes de la ciudad, con el objetivo de conectar zonas de alta demanda.

El recorrido tendrá como eje principal la avenida Medina Ascencio, uno de los corredores más transitados de Puerto Vallarta. Desde ahí, las unidades conectarán puntos como el Camino hacia Ixtapa, La Marina y el Centro Universitario de la Costa, una ruta que ya ha sido presentada por autoridades como parte del arranque del sistema.

¿Qué zonas de Puerto Vallarta conectará este nuevo sistema de transporte?

Según lo informado, el proyecto tiene entre sus principales objetivos facilitar el traslado diario de estudiantes vallartenses. Además, contempla la operación de cuatro rutas troncales y una complementaria, lo que permitirá ampliar la cobertura del servicio y mejorar la conectividad en distintos puntos de la ciudad.

Las unidades ya fueron presentadas públicamente como parte de este nuevo sistema de electromovilidad.

En Puerto Vallarta ya se siente el cambio en la movilidad. 🚎⚡



Las nuevas unidades totalmente eléctricas que acaba de entregar nuestro gobernador @PabloLemusN, se suman a las acciones que hacen que Jalisco siga en buenas manos. ✨🍊 pic.twitter.com/Bqa0Oo3P1I — Mirza Flores (@MirzaFloresG) April 6, 2026

¿Cuándo inicia el nuevo transporte eléctrico en Puerto Vallarta y a cuántas personas beneficiará?

De acuerdo con lo informado por autoridades jaliscienses, este sistema de transporte eléctrico comenzará a operar durante la primera semana de mayo de 2026, marcando un paso importante en la transición hacia modelos de movilidad más sustentables en Jalisco.

Se estima que el sistema podrá movilizar hasta 20 mil personas al día, con una frecuencia aproximada de paso de cinco minutos. Además, contará con cerca de 110 paraderos y 11 estaciones principales distribuidas a lo largo de las rutas.

Este proyecto se suma a los esfuerzos por modernizar el transporte público en distintas ciudades del país, con modelos que buscan reducir emisiones y mejorar la experiencia de los usuarios en trayectos cotidianos.

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