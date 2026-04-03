Es oficial en Jalisco: aprueban reforma que obliga a aplicar un cambio importante en el transporte público

El transporte público en Jalisco deberá adaptarse a nuevas reglas tras la aprobación de una reforma enfocada en accesibilidad. Entre los cambios más relevantes está la implementación obligatoria del “escalón universal”, una medida pensada para facilitar el acceso a personas de talla baja y con discapacidad.

Este ajuste también impacta directamente la forma en que se diseñan y operan los servicios, ya que no solo aplica en unidades de transporte, sino también en espacios públicos. La intención es reducir barreras físicas y hacer más sencillo el traslado diario para miles de personas.

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¿Cómo funcionará este cambio en la práctica?

En la práctica, el “escalón universal” funciona como una adaptación que permite reducir la altura entre el suelo y el acceso a unidades o instalaciones, facilitando que las personas puedan subir y bajar sin esfuerzo excesivo en el transporte público en Jalisco. Este tipo de ajustes ya se ha implementado en algunos espacios, pero ahora se busca que sea una obligación más amplia.

La medida beneficia principalmente a personas de talla baja, pero también a adultos mayores, personas con movilidad limitada o incluso quienes enfrentan dificultades temporales. En ciudades donde no existen este tipo de adaptaciones, el acceso al transporte suele representar un reto constante, por lo que este cambio apunta a mejorar la experiencia cotidiana.

La reforma también incluye un cambio de infraestructura en entornos urbanos. |Imagen Ilustrativa

¿Qué más implica esta reforma?

La modificación forma parte de cambios a la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del estado de Jalisco. A partir de ello, se establece la obligación de incorporar adecuaciones en infraestructura urbana y servicios que permitan un acceso más equitativo.

También se refuerza la participación de personas con discapacidad en la toma de decisiones, mediante mecanismos de consulta más directos. Con esto se busca que sus necesidades no solo se atiendan, sino que formen parte del diseño de políticas públicas desde el inicio.

Estas reformas fueron avaladas por la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez del Congreso local, como parte de un paquete más amplio que también incluye ajustes en materia de derechos sociales.

Entre ellos, se reconoce de manera más clara el derecho a la salud física y mental, así como el acceso a la movilidad segura, la vivienda digna y la alimentación adecuada, alineando la legislación estatal con estándares nacionales.

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