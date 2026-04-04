Aumentan tarifas de transporte público en Sinaloa y Jalisco; aquí los nuevos montos

Desde inicios del mes de abril los gobiernos de Sinaloa y Jalisco dieron a conocer un importante aumento en el costo de la tarifa del transporte público, esto dentro de las diferentes rutas que operan en los municipios de las demarcaciones de la República Mexicana.

Información oficial dada a conocer por las autoridades locales de cada una de las entidades, señalan que el aumento corresponde a un ajuste en beneficio de las y los operadores de las rutas, los cuales se han visto afectados por el incremento en el costo del combustible y demás.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Abren registro en Edomex para regularizar transporte público: requisitos y fecha para inscribirse Concesionarios del transporte público conocen los plazos para inscribirse en el Registro Estatal y evitar sanciones o la pérdida de sus permisos. 03 abril, 2026

¿Cómo quedó el precio del transporte público en Jalisco?

De acuerdo con la información oficial dada a conocer por el gobierno de Pablo Lemus, la nueva tarifa del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara quedó fijada en 11 pesos por persona, lo cual supone un incremento de 1.50 pesos en comparación con marzo de este mismo 2026.

El ajuste en la tarifa del transporte en Jalisco también aplicará para el Tren Ligero de Guadalajara, el cual al igual que las rutas concesionadas, tendrá un costo de 11 pesos por viaje para cada uno de los usuarios de la red de movilidad.

A pesar del incremento en el transporte público de la entidad, el gobernador de Jalisco mencionó que este será el único ajuste que se dé durante su gobierno, por lo cual la tarifa antes mencionada será la vigente al menos hasta el próximo 2030.

¿Cómo quedó el precio del transporte público en Sinaloa?

En cuanto al estado de Sinaloa, el gobierno local informó que la tarifa pasó de ser de 12.50 a 15 pesos por cada viaje. Ese nuevo costo en el transporte público comenzó a aplicarse desde el jueves 2 de abril en la entidad.

Pese a ello, es importante aclarar que este costo será única y exclusivamente para las unidades que cuentan con aire acondicionado, pues aquellos que no cuenten con este servicio deberán cobrar un máximo de 13 pesos por viaje

Vale la pena mencionar que en el caso de Sinaloa, el costo para los estudiantes quedó marcado en los 3.50 pesos, es decir, que no sufrió modificaciones para este 2026.

Usuarios denuncian que sigue el mal servicio en el transporte de CDMX pese a aumento de tarifa

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.