No solo son tus años laborales; hay límite de edad para solicitar un crédito del Infonavit

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) tiene sus propios criterios para otorgar un crédito, por lo que establece un límite de edad operativo para hombres y mujeres que quieran solicitarlo, el cual depende directamente del plazo del financiamiento.

Así que sí, además de cumplir con las semanas necesarias para poder acceder al crédito, los trabajadores también deben considerar tener la edad adecuada para poder pagarlo, ya que el Infonavit debe asegurarse de que las personas tengan posibilidad de liquidar su deuda.

La edad límite en hombres y mujeres para solicitar un crédito Infonavit en 2026

En el caso de los hombres, la suma de su edad, más el plazo para pagar el crédito, no debe ser mayor a 70 años (por ejemplo, un hombre de 50 años puede solicitar un crédito que se pague completamente en máximo 20 años).

Para las mujeres, la suma de su edad, más el plazo para pagar el crédito, no debe ser mayor a los 75 años (por ejemplo, una mujer de 50 años puede solicitar un crédito que se pague completamente en máximo 25 años).

Esto significa que el límite de edad para solicitar un crédito Infonavit para hombres es a los 69 años y en las mujeres es a los 74, siempre y cuando sean capaces de liquidar el pago en un año.

Así influye la edad en el crédito que da Infonavit

El Infonavit aplica este límite como parte de sus reglas operativas, asegurando que el solicitante pueda liquidar su deuda en un periodo compatible con la edad del solicitante, así lo explican en sus políticas internas, señalando que el crédito considera la edad de las personas, el plazo y la capacidad de pago.

Por ejemplo, hay muchos créditos Infonavit que se entregan a 30 años, pero, considerando su límite de edad, estos solo los pueden otorgar a hombres de 40 años o menos, o mujeres de 45 años o menos.

Beneficios del crédito Infonavit

La dependencia señala que algunos de los beneficios de tener sus créditos para financiar la vivienda son:



El monto del préstamo puede ser de hasta 2 millones 716 mil 334 pesos.

Si unes tu crédito con algún familiar o amigo, a través del programa Unamos Créditos, pueden obtener hasta 4 millones 889 mil 402 pesos.

a través del programa Unamos Créditos, pueden obtener Obtendrás una tasa de interés fija para toda la vida de tu crédito, desde 3.76% a 10.45%. Las personas con menos ingresos reciben una tasa de interés más baja.

Las personas con menos ingresos reciben una tasa de interés más baja. Las mensualidades del crédito se establecerán de acuerdo con tu salario, edad y monto del crédito.

No tendrás que pagar cuota de administración, gastos de operación ni financieros.

Si ganas menos de 9 mil 241 pesos al mes, tampoco pagarás los gastos de titulación.

Podrás elegir si tomas todo o solo una parte del crédito que te fue aprobado, así como en cuánto tiempo quieres pagarlo. Elige los años para pagar, siempre y cuando la mensualidad no sea mayor al 30% de tus ingresos y si ganas menos o hasta un salario mínimo, no debe ser mayor al 20% de tus ingresos.

