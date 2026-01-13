Requisitos para solicitar un segundo crédito hipotecario al Infonavit en 2026

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) confirmó que en 2026 los empleados formales pueden solicitar un segundo crédito una vez que hayan liquidado por completo su financiamiento anterior. La medida busca fortalecer el patrimonio familiar y facilitar el acceso progresivo a una vivienda adecuada.

Este esquema permite adquirir, construir o mejorar una propiedad bajo reglas claras de elegibilidad, edad y capacidad de pago, consultables desde la plataforma oficial del instituto en línea.

¿En qué consiste un segundo crédito Infonavit?

El segundo crédito Infonavit es un financiamiento subsecuente disponible para quienes ya utilizaron y pagaron un préstamo previo. No se trata de un beneficio único, ya que puede solicitarse varias veces durante la vida laboral.

Este modelo responde a cambios naturales en la vida de las personas, como el crecimiento familiar, la movilidad laboral o la necesidad de mejorar las condiciones habitacionales.

¿Para qué se puede utilizar el crédito?

El segundo crédito Infonavit puede destinarse a distintos fines:



Comprar vivienda nueva o usada

Adquirir un terreno

Construir casa propia

Ampliar o remodelar una vivienda

Pagar un crédito hipotecario bancario

Esta flexibilidad permite adaptar el financiamiento a las necesidades reales del trabajador.

¿Cuáles son los requisitos básicos?

Para acceder al crédito se debe cumplir con:



Haber liquidado totalmente el crédito anterior

No tener incumplimientos o sanciones previas

Contar con saldo en la Subcuenta de Vivienda

Cumplir con puntaje, ingresos y antigüedad laboral

La verificación se realiza directamente en el portal oficial del Infonavit.

Límites de edad y plazos

La suma de edad y plazo no puede exceder:



70 años en hombres

75 años en mujeres

Esto protege al acreditado de compromisos financieros excesivos en etapas avanzadas de vida.

¿Cómo consultar tu crédito actual?

Desde diciembre de 2025, Infonavit habilitó la plataforma Solución Integral, donde se pueden revisar condiciones, apoyos y reestructuras con NSS o número de crédito.

Consejos para evitar problemas

Liquida el crédito previo antes de solicitar uno nuevo

Mantén un historial limpio

Usa solo canales oficiales

Evita intermediarios o gestores

El instituto recomienda revisar periódicamente la información para prevenir fraudes o errores administrativos.

