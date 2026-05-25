México tendrá un inicio de semana marcado por diferentes situaciones meteorológicas, ya que se vivirán fuertes lluvias, tormentas eléctricas y altas temperaturas en gran parte del país.

Este lunes 25 de mayo, según las autoridades, la combinación de distintos climas provocará precipitaciones intensas principalmente en el sur y sureste de México, mientras que la ola de calor continuará afectando a varios estados con temperaturas de hasta 45º.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada en altura sobre el golfo de México, combinada con el ingreso de humedad del océano Pacífico y el avance de la onda tropical número 2 hacia Chiapas, generará lluvias muy fuertes en diversas entidades.

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¿En qué estados lloverá hoy lunes 25 de mayo?

Las condiciones más severas se esperan en Oaxaca y Chiapas, donde se pronostican lluvias intensas; estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y posibles deslaves o inundaciones.

También se prevén lluvias muy fuertes:

Veracruz

Tabasco

Puebla

Campeche

Yucatán

Guerrero

Nuevo León

Ciudad de México

Estado de México

Las autoridades alertaron que las lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, por lo que recomendaron extremar precauciones, especialmente en comunidades vulnerables.

¿Cómo estará el clima en Xalapa y Veracruz?

En Veracruz, particularmente en la zona sur del estado, continuarán las lluvias fuertes; municipios cercanos a Xalapa podrían registrar tormentas vespertinas, además de ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

A pesar de esto, el calor seguirá presente en gran parte del estado. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 40º en algunas regiones veracruzanas.

Así estará el clima en Mérida hoy

La Península de Yucatán continuará bajo los efectos de la ola de calor. En Mérida y otros municipios yucatecos se esperan temperaturas superiores a los 40º, especialmente durante la tarde.

Aunque el ambiente será muy caluroso, también se pronostican lluvias fuertes en distintas zonas de Yucatán, acompañadas por fuertes rachas de viento.

Campeche y Quintana Roo tendrán condiciones similares, con ambiente bochornoso y posibilidad de tormentas eléctricas.

¿Lloverá en CDMX hoy 25 de mayo?

Para la capital del país, el pronóstico indica una mañana fresca con cielo parcialmente nublado; sin embargo, durante la tarde llegarán las lluvias.

La temperatura máxima en la Ciudad de México será de entre 26 y 28º, mientras que la mínima oscilará entre 12 y 14º.

Además, se esperan vientos, por lo que las autoridades pidieron tomar precauciones ante posibles caídas de ramas y anuncios.

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