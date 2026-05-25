Varias carreteras tienen cierres parciales y totales hoy lunes 25 de mayo debido a fuertes accidentes y presencia de manifestantes y para que estos no te afecten, te decimos los puntos que debes evitar.

Este lunes también se prevén afectaciones en carreteras de Oaxaca y calles de la Ciudad de México (CDMX) por la megamarcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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Autopista México-Cuernavaca

Se registra cierre de circulación en la autopista México-Cuernavaca, kilómetro 63, dirección Cuernavaca, después de un accidente.

De acuerdo con Capufe, el tránsito vehicular se desvía hacia la carretera libre a la altura del kilómetro 53, Poblado de Tres Marías.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴#AutMéxicoCuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. Continúa cierre a la circulación por atención de accidente (caída de motociclista).



🔘 Por seguridad de las personas usuarias, se desvía el tránsito vehicular hacia carretera libre a la altura del km… — CAPUFE (@CAPUFE) May 25, 2026

Autopista Puente de Ixtla

Continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos de la carretera Puente de Ixtla-Iguala, kilómetro 28 por un accidente ocurrido la noche del domingo 24 de mayo. Personal de Capufe, servicios de emergencia y Protección Civil están en la zona.

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Aut. Puente de Ixtla - Iguala, km 28. Se informa a las personas usuarias que continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos, debido a que el personal se encuentra realizando el trasvase de la carga.



➡️ Dirección Iguala, se desvía el tránsito vehicular… — CAPUFE (@CAPUFE) May 25, 2026

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