inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Confirman detenidos por ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

CURP Biométrica en Jalisco: Dirección exacta de los módulos por municipio; requisitos

A partir de febrero de 2026 habrá trámites que no podrás realizar si no cuentas con este documento.

CURP Biométrica Jalisco.jpg
CURP Biométrica en Jalisco, módulos disponibles. |Getty Images
Notas,
México

Escrito por:  Tania Itzel Vargas

La CURP Biométrica entrará en vigor en febrero de 2026 y se convertirá en un documento indispensable para que los habitantes de Jalisco y del resto del país realicen trámites importantes como las inscripciones escolares y servicios bancarios y de salud.

Si aún no cuenta con esta nueva CURP que sustituye a la tradicional, en adn Noticias, te contamos dónde se encuentran los módulos para obtenerla en el estado de Jalisco.

Suscríbete a  nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde sacar la CURP Biométrica en Jalisco?

Guadalajara

  • Dirección: Registro civil de Jalisco. Av. Alcalde núm. 1855, entre Chihuahua y Magisterio, Col. Miraflores, C.P. 44270.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs

Acatic

  • Dirección: Calle Hidalgo núm. 24, Col. Centro, C.P. 45470.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 15:30 hrs

Amacueca

  • Dirección: Calle Ayuntamiento núm. 2, entre Zaragoza y Abasolo, Col. Centro, C.P. 49370.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs

Arandas

  • Dirección: Álvaro Obregón núm. 50, Col. Centro, C.P. 47180.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Atotonilco el Alto

  • Dirección: Calle Emiliano Zapata núm. 5, Col. Infonavit, C.P. 47750.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs

Autlán de Navarro

  • Dirección: Venustiano Carranza núm. 1, Col. Centro, C.P. 48900.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Ayotlán (La Rivera)

  • Dirección: Irineo Gutiérrez núm. 33, Col. Centro, C.P. 47935.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Ayutla

  • Dirección: Ramón Corona núm. 1, Col. Centro, C.P. 48050.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs

Cihuatlán

  • Dirección: Calle Juárez núm. 57, Col. Centro, C.P. 48970.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Cuquío

  • Dirección: José Ayala núm. 110, Col. Centro, C.P. 45480.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Chapala

  • Dirección: Av. Madero núm. 202, Col. Centro.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Etzatlán

  • Dirección: Hidalgo núm. 1, Col. Centro.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

El Grullo

  • Dirección: Av. Obregón núm. 48, Col. Centro, C.P. 48740.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

El Salto

  • Dirección: Ramón Corona núm. 1, Col. Centro, C.P. 46730.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Guadalajara

  • Dirección: Av. Alcalde núm. 1855, Col. Miraflores, C.P. 44260.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs

La Barca

  • Dirección: Benito Juárez núm. 100, Col. Centro, C.P. 47910.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Lagos de Moreno

  • Dirección: Luis Moreno núm. 446, Col. Centro, C.P. 47400.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Ocotlán

  • Dirección: Av. Delgadillo Araujo s/n, Fracc. Santa Cecilia, C.P. 47829.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Pihuamo

  • Dirección: Morelos núm. 7, Col. Centro, C.P. 49870.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs

Puerto Vallarta

  • Dirección: Independencia núm. 123, Col. Centro, C.P. 48300.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs

San Ignacio Cerro Gordo

  • Dirección: Av. Alcalde núm. 1855, Col. Miraflores, C.P. 44270.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs

San Julián

  • Dirección: Av. Hidalgo núm. 83 Ote., Col. Centro.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs

San Martín de Hidalgo

  • Dirección: Juárez núm. 12, Col. Centro, C.P. 46770.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:30 hrs

San Miguel el Alto

  • Dirección: Portal Independencia núm. 4, Col. Centro, C.P. 47140.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs

Tala

  • Dirección: Ramón Corona núm. 5, Col. Centro.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Tamazula de Gordiano

  • Dirección: Ramón Corona núm. 32 Sur, Col. Centro, C.P. 49650.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Tamazula de Gordiano

  • Dirección: Calle Libertad núm. 1, Col. Vista Hermosa, C.P. 49657.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs

Tapalpa

  • Dirección: Calle Rosario núm. 72, Col. Centro, C.P. 49340.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:00 hrs

Tecalitlán

  • Dirección: Portal Victoria núm. 9, Col. Centro, C.P. 49900.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Tepatitlán de Morelos

  • Dirección: Morelos núm. 320, Col. Centro.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Techaluta de Montenegro

  • Dirección: Hidalgo Norte núm. 2, Col. Centro, C.P. 49230.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs

Tecolotlán

  • Dirección: Cristóbal de Ovejo núm. 37, Col. Centro, C.P. 48540.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Tecolotlán (Quila)

  • Dirección: Hidalgo núm. 4, Col. Quila, C.P. 48546.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Teocaltiche

  • Dirección: Plaza Principal núm. 26, Col. Centro, C.P. 47200.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 14:30 hrs

Tlaquepaque

  • Dirección: Las Torres núm. 258, Col. Centro.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 14:30 hrs

Tonalá

  • Dirección: Morelos núm. 155, Col. Centro, C.P. 45400.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Tuxpan

  • Dirección: Hidalgo núm. 7, Col. Centro, C.P. 49800.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Villa Corona

  • Dirección: Venustiano Carranza núm. 24, Col. Centro, C.P. 45730.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:00 hrs

Villa Hidalgo

  • Dirección: Silvestre Barajas núm. 49, Col. Centro, C.P. 47250.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs

Zacoalco de Torres

  • Dirección: Leandro Valle núm. 13, Col. Centro.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs

Zapopan

  • Dirección: Cabecera Municipal, a un costado de la Basílica.
  • Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs

Zapotitlán de Vadillo

  • Dirección: Portal Hidalgo núm. 1, Col. Centro, C.P. 49770.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán)

  • Dirección: Av. Cristóbal Colón núm. 62, Col. Centro, C.P. 49000.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Zapotlanejo

  • Dirección: Reforma núm. 2, Col. Centro, C.P. 45430.
  • Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs

Requisitos para tramitar la CURP Biométrica en Jalisco

Si piensas acudir a alguno de los módulos disponibles en Jalisco para obtener tu CURP , entonces te recomendamos que cuentes con toda la documentación requerida:

  • Acta de nacimiento: Esto aplica sólo para personas de 0 a 18 años
  • CURP certificada: Debe contener la leyenda de CURP certificada, verificada con el Registro Civil
  • Identificación oficial: INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial de elector, credencial del ISSSTE, credencial del IMSS, credencial expedida por la Secretaría de Bienestar

¿Qué pasa si no saco la CURP biométrica?

De acuerdo con el Gobierno Federal, la CURP Biométrica no es obligatoria en México sin embargo, sí será indispensable para realizar una gran variedad de trámites. Por lo que, si no cuentas con ella, es probable que no puedas obtener servicios de salud, una tarjeta de crédito o inscribir a tus hijos en la escuela.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
CURP Jalisco

LO MÁS VISTO