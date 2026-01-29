CURP Biométrica en Jalisco: Dirección exacta de los módulos por municipio; requisitos
A partir de febrero de 2026 habrá trámites que no podrás realizar si no cuentas con este documento.
La CURP Biométrica entrará en vigor en febrero de 2026 y se convertirá en un documento indispensable para que los habitantes de Jalisco y del resto del país realicen trámites importantes como las inscripciones escolares y servicios bancarios y de salud.
Si aún no cuenta con esta nueva CURP que sustituye a la tradicional, en adn Noticias, te contamos dónde se encuentran los módulos para obtenerla en el estado de Jalisco.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
¿Dónde sacar la CURP Biométrica en Jalisco?
Guadalajara
- Dirección: Registro civil de Jalisco. Av. Alcalde núm. 1855, entre Chihuahua y Magisterio, Col. Miraflores, C.P. 44270.
- Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs
Acatic
- Dirección: Calle Hidalgo núm. 24, Col. Centro, C.P. 45470.
- Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 15:30 hrs
Amacueca
- Dirección: Calle Ayuntamiento núm. 2, entre Zaragoza y Abasolo, Col. Centro, C.P. 49370.
- Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs
Arandas
- Dirección: Álvaro Obregón núm. 50, Col. Centro, C.P. 47180.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Atotonilco el Alto
- Dirección: Calle Emiliano Zapata núm. 5, Col. Infonavit, C.P. 47750.
- Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs
Autlán de Navarro
- Dirección: Venustiano Carranza núm. 1, Col. Centro, C.P. 48900.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Ayotlán (La Rivera)
- Dirección: Irineo Gutiérrez núm. 33, Col. Centro, C.P. 47935.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Ayutla
- Dirección: Ramón Corona núm. 1, Col. Centro, C.P. 48050.
- Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs
Cihuatlán
- Dirección: Calle Juárez núm. 57, Col. Centro, C.P. 48970.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Cuquío
- Dirección: José Ayala núm. 110, Col. Centro, C.P. 45480.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Chapala
- Dirección: Av. Madero núm. 202, Col. Centro.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Etzatlán
- Dirección: Hidalgo núm. 1, Col. Centro.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
El Grullo
- Dirección: Av. Obregón núm. 48, Col. Centro, C.P. 48740.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
El Salto
- Dirección: Ramón Corona núm. 1, Col. Centro, C.P. 46730.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Guadalajara
- Dirección: Av. Alcalde núm. 1855, Col. Miraflores, C.P. 44260.
- Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs
La Barca
- Dirección: Benito Juárez núm. 100, Col. Centro, C.P. 47910.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Lagos de Moreno
- Dirección: Luis Moreno núm. 446, Col. Centro, C.P. 47400.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Ocotlán
- Dirección: Av. Delgadillo Araujo s/n, Fracc. Santa Cecilia, C.P. 47829.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Pihuamo
- Dirección: Morelos núm. 7, Col. Centro, C.P. 49870.
- Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs
Puerto Vallarta
- Dirección: Independencia núm. 123, Col. Centro, C.P. 48300.
- Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hrs
San Ignacio Cerro Gordo
- Dirección: Av. Alcalde núm. 1855, Col. Miraflores, C.P. 44270.
- Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs
San Julián
- Dirección: Av. Hidalgo núm. 83 Ote., Col. Centro.
- Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hrs
San Martín de Hidalgo
- Dirección: Juárez núm. 12, Col. Centro, C.P. 46770.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:30 hrs
San Miguel el Alto
- Dirección: Portal Independencia núm. 4, Col. Centro, C.P. 47140.
- Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs
Tala
- Dirección: Ramón Corona núm. 5, Col. Centro.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Tamazula de Gordiano
- Dirección: Ramón Corona núm. 32 Sur, Col. Centro, C.P. 49650.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Tamazula de Gordiano
- Dirección: Calle Libertad núm. 1, Col. Vista Hermosa, C.P. 49657.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs
Tapalpa
- Dirección: Calle Rosario núm. 72, Col. Centro, C.P. 49340.
- Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:00 hrs
Tecalitlán
- Dirección: Portal Victoria núm. 9, Col. Centro, C.P. 49900.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Tepatitlán de Morelos
- Dirección: Morelos núm. 320, Col. Centro.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Techaluta de Montenegro
- Dirección: Hidalgo Norte núm. 2, Col. Centro, C.P. 49230.
- Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs
Tecolotlán
- Dirección: Cristóbal de Ovejo núm. 37, Col. Centro, C.P. 48540.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Tecolotlán (Quila)
- Dirección: Hidalgo núm. 4, Col. Quila, C.P. 48546.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Teocaltiche
- Dirección: Plaza Principal núm. 26, Col. Centro, C.P. 47200.
- Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 14:30 hrs
Tlaquepaque
- Dirección: Las Torres núm. 258, Col. Centro.
- Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 14:30 hrs
Tonalá
- Dirección: Morelos núm. 155, Col. Centro, C.P. 45400.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Tuxpan
- Dirección: Hidalgo núm. 7, Col. Centro, C.P. 49800.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Villa Corona
- Dirección: Venustiano Carranza núm. 24, Col. Centro, C.P. 45730.
- Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:00 hrs
Villa Hidalgo
- Dirección: Silvestre Barajas núm. 49, Col. Centro, C.P. 47250.
- Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs
Zacoalco de Torres
- Dirección: Leandro Valle núm. 13, Col. Centro.
- Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs
Zapopan
- Dirección: Cabecera Municipal, a un costado de la Basílica.
- Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 15:30 hrs
Zapotitlán de Vadillo
- Dirección: Portal Hidalgo núm. 1, Col. Centro, C.P. 49770.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán)
- Dirección: Av. Cristóbal Colón núm. 62, Col. Centro, C.P. 49000.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Zapotlanejo
- Dirección: Reforma núm. 2, Col. Centro, C.P. 45430.
- Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 hrs
Requisitos para tramitar la CURP Biométrica en Jalisco
Si piensas acudir a alguno de los módulos disponibles en Jalisco para obtener tu CURP , entonces te recomendamos que cuentes con toda la documentación requerida:
- Acta de nacimiento: Esto aplica sólo para personas de 0 a 18 años
- CURP certificada: Debe contener la leyenda de CURP certificada, verificada con el Registro Civil
- Identificación oficial: INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial de elector, credencial del ISSSTE, credencial del IMSS, credencial expedida por la Secretaría de Bienestar
¿Qué pasa si no saco la CURP biométrica?
De acuerdo con el Gobierno Federal, la CURP Biométrica no es obligatoria en México sin embargo, sí será indispensable para realizar una gran variedad de trámites. Por lo que, si no cuentas con ella, es probable que no puedas obtener servicios de salud, una tarjeta de crédito o inscribir a tus hijos en la escuela.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información en la palma de tu mano.