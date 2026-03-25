Es ley: Querétaro prepara multas para todos los conductores que circulen con animales encima

La circulación con mascotas en el automóvil puede parecer una práctica común, pero en Querétaro existen reglas claras que podrían derivar en multas si no se respetan.

Estas sanciones pueden ir de 10 a 20 UMAs, es decir, más de $1,000 pesos, cuando los conductores llevan animales encima o en una posición que interfiera con la conducción. La medida busca evitar distracciones y reducir riesgos al volante.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Multas en Querétaro por llevar animales en el auto

De acuerdo con el Artículo 73 del reglamento de tránsito, los conductores deben evitar cualquier acción que represente un riesgo o distracción al manejar. Dentro de estas prohibiciones se incluye específicamente:

Sostener, cargar o colocar animales entre brazos y piernas

Llevar objetos o elementos que obstruyan la visibilidad

Utilizar dispositivos o acciones que distraigan la conducción

Esto significa que no está prohibido transportar mascotas, pero sí hacerlo de forma insegura, especialmente si interfieren con el control del vehículo.

Se recomienda colocar a la mascota en otro asiento o trasladarlo mediante jaulas especiales. |Imagen Ilustrativa

¿Cuánto es la multa por esta infracción?

Las sanciones por incumplir estas disposiciones pueden variar dependiendo de la fracción aplicada, pero en el caso de llevar animales de forma incorrecta, las multas pueden ser:

De 10 a 20 UMAs (aproximadamente entre $1,000 y más de $2,000 pesos)

Sin puntos de penalización en la licencia, en la mayoría de los casos

Otras infracciones relacionadas con distracciones o riesgos al conducir pueden alcanzar sanciones mayores, incluso de hasta 40 o 50 UMAs, dependiendo de la gravedad.

Cómo evitar multas al viajar con mascotas

Para evitar sanciones, las autoridades recomiendan transportar a los animales de forma segura dentro del vehículo. Algunas opciones incluyen:

Utilizar transportadoras o jaulas adecuadas

Colocar cinturones especiales para mascotas

Evitar que el animal tenga acceso a la zona del conductor

De esta forma, no solo se evitan multas, sino que también se protege la integridad de todos los ocupantes del vehículo.

En este contexto, más que una nueva ley, se trata de una regulación vigente que cobra relevancia en la medida en que se busca reducir riesgos en las vialidades de Querétaro.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.