Abren registro para Jóvenes Embajadores en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™; requisitos y formas de aplicar

Por motivos de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA que se llevará a cabo en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, el gobierno de nuestro país puso en marcha el programa Jóvenes Embajadores del Mundial, el cual tiene como objetivo la incorporación de aprendices a centros de trabajo.

Fue a través de un comunicado oficial emitido por las autoridades de nuestro país, que se dio a conocer que el programa está pensado especialmente para los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), Monterrey y Guadalajara, entidades que serán sedes mundialistas este 2026.

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¿Qué es el programa Jóvenes Embajadores del Mundial 2026?

Como bien se mencionó anteriormente, el principal objetivo del programa Jóvenes Embajadores del Mundial es otorgar oportunidades laborales a aquellas personas que estén en su etapa de aprendizaje durante la justa mundialista de este 2026.

Se informó que a través de este programa las y los jóvenes se capacitarán y ocuparán en actividades relacionadas con el turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes como parte de la experiencia vinculada a la Copa del Mundo de la FIFA.

Vale la pena señalar que una vez concluido el Mundial 2026, las y los jóvenes podrán continuar con su capacitación por el periodo completo de 12 meses, en los cuales estarán recibiendo un pago mensual de 9 mil 582 pesos.

Requisitos para aplicar en Jóvenes Embajadores del Mundial

De acuerdo con lo mencionado en la plataforma Programas para el Bienestar, para poder acceder al programa Jóvenes Embajadores del Mundial 2026 solamente se debe tener entre 18 y 29 años de edad, no estar estudiando y no contar con empleo.

Pese a ello, se informó que las y los aspirantes deben registrarse en la plataforma oficial para poder continuar con la postulación en uno de los espacios disponibles, los cuales se marcan en la misma página de Jóvenes Construyendo el Futuro.

¿En dónde registrarse para Jóvenes Embajadores del Mundial?

Para hacer el registro te recomendamos seguir los siguientes puntos:

Ingresa al siguiente enlace

Revisa los lugares de trabajo disponibles

Postúlate al centro de trabajo de tu elección

Sube la documentación requerida

Contacta al responsable del centro para la entrevista

Revisa las notificaciones, pues debes recibir respuesta en máximo 4 días hábiles

Si no eres aceptado, podrás postularte a otro espacio abierto

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