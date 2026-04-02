Fechas y próximos partidos de la Selección Mexicana antes y durante el Mundial 2026

La Selección Mexicana ya tiene definido su calendario de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con tres encuentros amistosos que servirán como última prueba antes del arranque del torneo.

El combinado nacional se medirá ante Ghana, Australia y Serbia en mayo y junio, en partidos que permitirán al Javier El Vasco Aguirre ajustar detalles tácticos y definir la lista final.

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¿Cuándo juega México antes del Mundial 2026? Fechas y rivales confirmados

El equipo mexicano disputará tres partidos amistosos en distintas sedes, tanto en territorio nacional como en Estados Unidos:



22 de mayo de 2026: México vs Ghana , en Puebla

, en Puebla 30 de mayo de 2026: México vs Australia , en California

, en California 4 de junio de 2026: México vs Serbia, en Toluca

Estos duelos representan una oportunidad clave para que el cuerpo técnico observe el rendimiento de los jugadores ante selecciones de diferentes estilos: africano, oceánico y europeo, es decir, con lo más similar a lo que se va a enfrentar en el torneo.

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Azteca Deportes lidera audiencia con partidos de la Selección Mexicana

En el marco de estos preparativos, la expectativa por la Selección Mexicana se refleja también en la audiencia televisiva. Durante el partido amistoso entre México y Bélgica, transmitido el pasado 31 de marzo de 2026, Azteca Deportes registró una audiencia de 10.4 millones de personas a través de Azteca 7, superando a sus rivales.

Azteca Deportes, de la mano de Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos se posicionó como la transmisión preferida del público durante ese encuentro, superando a la competencia y consolidando su cobertura deportiva de cara al máximo torneo del balompié internacional.

Dominamos la pantalla… el partido de ayer entre 🇲🇽 VS 🇧🇪 venció a la competencia, con millones de espectadores Azteca 7 se posicionó como la señal preferida de la audiencia. ⚽👊 pic.twitter.com/GxkzK7rr37 — TV Azteca (@Azteca) April 1, 2026

Grupo de México en el Mundial 2026: rivales y calendario

Por otra parte, para la fase de grupos, México ya conoce a sus primeros rivales. El combinado tricolor se enfrentará a:



Sudáfrica

Corea del Sur

Chequia

El calendario de partidos será el siguiente:



11 de junio de 2026: México vs Sudáfrica , en la Ciudad de México

, en la Ciudad de México 18 de junio de 2026: México vs Corea del Sur , en Guadalajara

, en Guadalajara 24 de junio de 2026: Chequia vs México, en la Ciudad de México

Todos estos encuentros, tanto los de preparación como los oficiales en la Copa Mundial de la FIFA 2026, los podrás ver por la pantalla de Azteca Deportes con la mejor transmisión deportiva.

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