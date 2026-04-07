Cracks mundiales; lista de futbolistas que estarán en el juego de leyendas México vs Brasil 2026

El juego de leyendas México vs Brasil cada vez está más cerca de disputarse en la cancha del Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, pues el compromiso en el que estarán figuras como Rafa Márquez, Andrés Guardado, Cuauhtémoc Blanco, Ronaldinho, Kaká y demás se disputará en los próximos dos fines de semana en la Ciudad de México (CDMX).

El compromiso se dará como parte de las actividades previas al Mundial 2026 que se disputará en nuestro país a partir del próximo 11 de junio, por lo cual el compromiso de exhibición espera atraer la vista de cientos de miles de fanáticos tanto en nuestro país como en Sudamérica.

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OFICIAL: México ya tiene a su tercer rival en Fase de Grupos del Mundial 2026 La Selección Azteca ya tiene a su tercer rival para la Fase de Grupos del Mundial 2026 que se llevará a cabo a partir del 11 de junio en México, EUA y Canadá. 31 marzo, 2026

¿Quiénes estarán en el juego de leyendas México vs Brasil?

De acuerdo con la información oficial que se tiene hasta el momento, más allá de los últimos dos capitanes de la Selección Mexicana y los últimos dos ganadores del Balón de Oro para un brasileño, entre las listas de convocados para el México vs Brasil están los siguiente nombres:

México:

Antonio Naelson “Sinha”

Jared Borgetti

Pável Pardo

Francisco Palencia

Jesús Corona

Oribe Peralta

Miguel Layún

Braulio Luna

Gerardo Torrado

“Maza” Rodríguez

Ramón Morales

Adolfo Bautista

Zague

Carlos Salcido

Por su parte, entre las figuras más conocidas de la Selección Brasileña que estarán viniendo a nuestro país se encuentran Ronaldinho, Kaká, Marcelo, Julio César, Juninho Paulista, Adriano, Maicon y Edmílson.

¿Cuándo es el juego de leyendas México vs Brasil?

Vale la pena mencionar que el juego de leyendas México vs Brasil se disputará el próximo domingo 19 de abril en la cancha del Estadio Banorte, esto en punto de las 17:00 horas tiempo del centro de la República Mexicana.

Actualmente todavía se pueden adquirir boletos para este compromiso amistoso que se dará en el Coloso de Santa Úrsula previo al Mundial 2026. Las entradas para el partido se pueden adquirir a través del siguiente enlace.

El Coloso de Santa Úrsula, el templo del futbol en todo México

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