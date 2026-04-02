No solo Italia; de Lewandowski a Keylor Navas, las figuras que se pierden el Mundial 2026

Luego de la fecha FIFA de marzo oficialmente se dieron a conocer a las 48 selecciones invitadas al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, sin embargo y más allá de los combinados con boleto en mano, toca hablar de los cracks internacionales que se quedaron en la orilla de la Copa del Mundo.

Y es que si bien es cierto que los ojos mediáticos se fueron con la eliminación de Italia ante Bosnia en el repechaje de la UEFA, la realidad es que hay otras selecciones campeones en sus confederaciones que no podrán disputar el torneo por los malos resultados cosechados en el proceso.

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Mundial 2026 completo; lista definitiva de las selecciones con boleto para la Copa del Mundo Este 31 de marzo se disputaron los últimos partidos del repechaje para el Mundial 2026; México ya conoce a sus rivales e Italia volvió a quedar fuera. 31 marzo, 2026

Lista de jugadores que se pierden el Mundial 2026

El primer nombre en resaltar en la lista de quienes no van a disputar el Mundial 2026 es el de Robert Lewandowski, pues el delantero del Barcelona quedó eliminado en el repechaje tras la derrota de Polonia ante el combinado de Suecia.

El resto de los jugadores que se perderán el torneo son:

Keylor Navas

Sandro Tonali

Gianluigi Donnarumma

Khvicha Kvaratskhelia

Victor Oshimen

Jan Oblak

Jack Grealish

Rodrygo Goes

¿Qué selecciones potencia no jugarán el Mundial 2026?

Si bien es cierto que algunos de los jugadores que se perderán el Mundial 2026 es por temas de lesión, la realidad es que muchos se quedaron sin participar en la próxima Copa del Mundo tras quedar eliminados con sus selecciones.

Entre las naciones que destacan por quedar fuera de la justa mundialista están Italia, Chile, Polonia, Nigeria, Costa Rica, Dinamarca, Grecia, Bolivia, Camerún y Nueva Zelanda.

Selecciones favoritas para ganar la Copa del Mundo de la FIFA

A pesar de los jugadores y selecciones que no estarán en el Mundial 2026, es importante mencionar que Francia, España e Inglaterra, se perfilan como las naciones favoritas para llegar a la final del certamen y levantar el título de campeón de la FIFA.

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