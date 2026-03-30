Querétaro entrega lentes gratis para miles de niños y adolescentes que cumplan estos requisitos

Muchos alumnos en Querétaro no rinden en clase porque simplemente no ven el pizarrón. El alcalde Felifer Macías confirmó que el DIF Municipal sigue regalando lentes graduados. Ya van 21 mil apoyos entregados tras hacer exámenes de la vista en primarias y secundarias de la capital para detectar miopía y astigmatismo.

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¿Cómo se realiza la entrega de lentes en Querétaro?

Adriana Olvera, del DIF, lleva las jornadas a las escuelas públicas de Querétaro. No hay que pagar nada. Si el niño ocupa lentes, el municipio se los da gratis después de que los optometristas hacen la revisión en el salón de clases.

Puntos clave:



Examen en sitio: Los médicos van a las escuelas, no hay que sacar cita fuera.

Los médicos van a las escuelas, no hay que sacar cita fuera. Garantía de reposición: Si los lentes se rompen por el uso diario, el DIF los cambia sin costo.

Si los lentes se rompen por el uso diario, el DIF los cambia sin costo. Cobertura: El programa es para educación básica en todo Querétaro.

El programa es para educación básica en todo Querétaro. Trámite individual: Si tu hijo no fue censado, puedes ir directo a las oficinas del DIF Municipal.

¿Los lentes tienen seguro?

El municipio de Querétaro sabe que los niños rompen cosas. Por eso, si los lentes se dañan, el DIF los repone para que el tratamiento visual no se detenga por falta de dinero en casa. Es un compromiso para que nadie se quede atrás en la escuela por un problema de salud que tiene solución rápida.

Si notas que tu hijo tiene problemas para leer o le duele la cabeza, el apoyo está disponible de inmediato. Solo hay que acercarse al DIF para pedir la revisión gratuita.

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