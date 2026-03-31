Giro en el agua de Querétaro: proponen un plan de 100 litros gratis al día y cambios en el régimen tarifario

El grupo parlamentario de Morena presentó formalmente en el Congreso de Querétaro una iniciativa para crear la Ley de Aguas y Saneamiento del Estado. La propuesta busca garantizar un suministro mínimo vital y frenar el esquema de concesiones a particulares en la entidad.

Eric Silva Hernández, uno de los principales promotores de la norma, explicó que el proyecto pretende homologar la legislación local con la Ley General de Aguas federal. La iniciativa introduce candados legales para evitar lo que los legisladores denominaron el "cártel del agua", asegurando que el recurso sea gestionado directamente por el Estado y no como un bien mercantil.

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¿Qué propone el mínimo vital de la Ley de Aguas en Querétaro?

La propuesta establece que las autoridades deben garantizar un volumen base de 100 litros diarios por persona (equivalente a 15 metros cúbicos mensuales por hogar). Este suministro debe ser intocable e independiente de la capacidad de pago del usuario, prohibiendo explícitamente los cortes totales del servicio y los tandeos.

Los puntos clave de este esquema son:

Volumen garantizado: Entrega obligatoria de 100 litros diarios por habitante.

Entrega obligatoria de 100 litros diarios por habitante. Prohibición de cortes: Impedir la suspensión del servicio por falta de pago en sectores vulnerables.

Impedir la suspensión del servicio por falta de pago en sectores vulnerables. Eliminación de tandeos: Obligar a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) a mantener cobertura continua.

Obligar a la a mantener cobertura continua. Calidad del recurso: Prohibir el uso de aguas residuales tratadas para consumo humano o doméstico.

¿Cuáles son los cambios propuestos en la tarifa de agua en Querétaro?

La iniciativa propone un régimen tarifario progresivo basado en la capacidad socioeconómica de las familias. El objetivo es que el pago por el servicio de abastecimiento doméstico nunca exceda el 3% del ingreso mensual estimado del hogar, protegiendo la economía de las clases populares.

Estructura de costos y subsidios propuestos:

Estrato Vulnerable: El pago mensual no podrá superar los 287.47 pesos (3% del salario mínimo).

El pago mensual no podrá superar los (3% del salario mínimo). Subsidio de 90%: Aplicable al volumen base para familias en situación de vulnerabilidad.

Aplicable al volumen base para familias en situación de vulnerabilidad. Subsidio de 60%: Destinado a usuarios de estratos bajos.

Destinado a usuarios de estratos bajos. Subsidio de 30%: Para usuarios de nivel socioeconómico medio.

Para usuarios de nivel socioeconómico medio. Estrato Alto: No contará con subsidios sobre el consumo de agua.

No contará con subsidios sobre el consumo de agua. Uso No Doméstico: Las actividades comerciales e industriales pagarán la tarifa completa sin apoyo gubernamental.

¿Qué pasará con las concesiones de agua en Querétaro si se aprueba esta nueva ley?

Uno de los ejes más polémicos de la iniciativa de Morena es la prohibición total de nuevas concesiones a empresas privadas. Aunque la ley no es retroactiva, establece que los contratos vigentes deberán ser revisados minuciosamente por la CEA para detectar irregularidades y, al término de su vigencia, el servicio deberá regresar a manos del Estado.

Auditar las concesiones actuales para detectar desvíos de recursos o abusos tarifarios. Revertir la administración del agua al sector público una vez que venzan los convenios con particulares. Implementar ecotecnias y sistemas de captación pluvial para reducir el 40% de fugas en la red. Denunciar el uso clandestino de tomas mediante las nuevas facultades de intervención directa de la CEA.

La Ley de Aguas y Saneamiento será sometida a un proceso de parlamento abierto durante los próximos 60 días para integrar las propuestas de la ciudadanía y especialistas. La resolución final en el Congreso local determinará el futuro de la gestión hídrica en Querétaro y la viabilidad del subsidio propuesto para los sectores con menor ingreso.