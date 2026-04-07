Es oficial: Puebla anuncia cortes de calles por obras hasta el 10 de abril en estos horarios

La Secretaría de Infraestructura de Puebla anunció cierres de calles del 6 al 10 de abril de 2026 en vialidades clave. Los trabajos de rehabilitación afectarán la circulación en la 24 Sur y el Bulevar Circunvalación.

El Gobierno de Puebla ejecuta estas obras de mantenimiento para mejorar la movilidad urbana y la seguridad de los conductores. La dependencia estatal exhorta a la población a no estacionarse en las zonas intervenidas para evitar el retiro de unidades y facilitar el paso de la maquinaria pesada durante la jornada laboral.

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¿Cuáles son los horarios y zonas de los cierres viales en Puebla?

La Secretaría de Infraestructura estableció una ventana de trabajo diaria para minimizar el impacto en las horas pico nocturnas. Sin embargo, el flujo vehicular cerca del Parque Ecológico y San José Mayorazgo presentará lentitud considerable durante el día.

Detalles de los puntos intervenidos:

24 Sur: Cierre total entre la 12 y 13 Oriente (zona de la Secretaría de Finanzas).

Cierre total entre la 12 y 13 Oriente (zona de la Secretaría de Finanzas). Bulevar Circunvalación: Cierre parcial intermitente desde la 16 de Septiembre hasta Avenida Nacional.

Cierre parcial intermitente desde la 16 de Septiembre hasta Avenida Nacional. Horario de restricción: De 08:00 a 18:00 horas.

De 08:00 a 18:00 horas. Vigencia: Del lunes 6 al viernes 10 de abril de 2026.

👷🏽#InfraInforma | PRECAUCIÓN, CIERRE VIAL sobre 24 Sur entre las calles 12 y 13 Oriente.



🚧 El @Gob_Puebla trabaja en la rehabilitación de esta importante vía de comunicación.



🚗 La dependencia exhorta a las y los automovilistas a NO estacionarse en la zona y a manejar con… pic.twitter.com/z59op54P8q — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) April 7, 2026

¿Qué rutas alternas se recomiendan para circular en Puebla esta semana?

Debido a que las obras en la 24 Sur afectan las inmediaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración, se sugiere a los automovilistas evitar el cuadrante del Parque Ecológico. Infraestructura estima que los trabajos de rehabilitación concluirán en un periodo de un mes.

Algunas recomendaciones para no sufrir los cortes de vialidades en Puebla:



Anticipar las salidas con al menos 20 minutos de antelación si el destino cruza por la zona de El Patrimonio.

las salidas con al menos 20 minutos de antelación si el destino cruza por la zona de El Patrimonio. Utilizar vías paralelas como la 14 Sur o la Avenida 11 Sur para rodear los cortes en San José Mayorazgo.

vías paralelas como la 14 Sur o la Avenida 11 Sur para rodear los cortes en San José Mayorazgo. Respetar los señalamientos preventivos y la presencia de bandereros en el Bulevar Circunvalación.

los señalamientos preventivos y la presencia de bandereros en el Bulevar Circunvalación. Consultar las redes oficiales del Gobierno de Puebla para actualizaciones por condiciones climáticas.

👷🏽#InfraInforma | PRECAUCIÓN, CIERRE PARCIAL INTERMITENTE sobre Avenida Circunvalación entre Avenida Nacional y Calle 16 de Septiembre.



🚧 El @Gob_Puebla trabaja en el mejoramiento de esta importante vía de comunicación.



🚗 La dependencia exhorta a las y los automovilistas a… pic.twitter.com/sqEZWzIhGD — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) April 6, 2026

¿Cuándo terminarán las obras de rehabilitación en la 24 Sur y Circunvalación?

La Secretaría de Infraestructura de Puebla proyecta que el tiempo de ejecución para entregar ambas vialidades completamente renovadas es de 30 días naturales. No obstante, el calendario está sujeto a cambios si se presentan lluvias o contingencias técnicas en el subsuelo durante las excavaciones.

Cronograma de obra previsto:

Fase 1: Fresado y retiro de carpeta asfáltica dañada (Semana del 6 de abril). Fase 2: Aplicación de nueva superficie de rodamiento y bacheo profundo. Fase 3: Balizamiento y señalética horizontal definitiva. Fecha Límite estimada: Primera semana de mayo de 2026.

