Últimos días: así puedes acceder al apoyo económico para negocios en Jalisco y obtener hasta $100,000 pesos

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) lanzó las convocatorias “Impulso Jalisco Regional” e “Impulso Jalisco a Tiendas de Conveniencia y Farmacias”. El propósito es respaldar la continuidad y recuperación de los negocios afectados tras los acontecimientos del 22 de febrero.

Ambas convocatorias forman parte del “Plan de Impulso Económico al Estilo Jalisco” y pretende fortalecer la actividad económica en el interior del Estado.

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¿A quién está dirigida la convocatoria Impulso Jalisco Regional?

La convocatoria Impulso Jalisco Regional está dirigida a micro y pequeñas empresas de los sectores industria, comercio y servicios.

En específico, esta iniciativa de apoyo económico ofrece dos modalidades de apoyo:

Hasta 100 mil pesos para adquisición de maquinaria y reposición de transporte comercial.

para adquisición de maquinaria y reposición de transporte comercial. Hasta 30 mil pesos para infraestructura y pago de nómina.

¿A quiénes beneficia la convocatoria Impulso Jalisco a Tiendas de Conveniencia y Farmacias?

Por otro lado, la iniciativa Impulso Jalisco a Tiendas de Conveniencia y Farmacias está destinada a cadenas comerciales con sucursales ubicadas en municipios afectados fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.

Esta convocatoria de Jalisco prevé apoyos económicos de hasta 300 mil pesos para arrendamiento y nómina.

¿Cómo participar de las convocatorias de apoyo económico en Jalisco?

Las compañías interesadas en recibir este apoyo económico tienen tiempo de participar hasta el 8 de abril de 2026, por lo que el límite de tiempo está muy cerca de cumplirse.

Para participar, las empresas de Jalisco deben crear su Perfil único en ID Empresa.

Los lineamientos completos se pueden consultar online en la página web oficial del SEDECO .

Y quienes precisen más información sobre estas convocatorias de Jalisco, pueden solicitarlo a través de los siguientes medios:

Por mail: escribir a emergencia.sedeco@jalisco.gob.mx dirigido a Guadalupe Ramírez Rojas.

dirigido a Guadalupe Ramírez Rojas. Por teléfono: llamar al 3330-30-2000 extensión 55021, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.