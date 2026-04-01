Es ley: Jalisco prepara esta multa para vehículos que circulen por carriles exclusivos de transporte público

Las nuevas reglas viales en Jalisco aprietan el paso para vehículos que invaden zonas reservadas y ponen bajo la lupa a quienes circulen en espacios destinados al transporte público, así como a quienes portan las placas que si no hacen el canje antes de abril terminarán con multas. La medida impacta a conductoras, propietarios y operadores, pero el punto que más pesa todavía queda fuera de este arranque: la multa en Jalisco que prepara la ley para estos infractores.

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¿Cuánto dinero te cuesta invadir un carril exclusivo en Jalisco?

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco sanciona con 150 a 200 veces el valor de la UMA, cuya unidad equivale a 117.31 pesos, a estos infractores. La cuenta es clara: el infractor paga entre 17,496 y 23,462 pesos por meterse donde no debe, según el artículo 374 de la legislación estatal; un golpe al bolsillo mucho mayor al de la multa por circular sin el pago del refrendo vehicular.

Tanto conductores como propietarios de vehículos privados enfrentan esa cifra si sus unidades circulen o se estacionen en zonas restringidas. No hay distinción entre quien maneja y quien firma la factura, como tampoco la hay en las multas para todos los conductores que no cumplan este requisito en su licencia de conducir.

Los operadores del servicio público de transporte tampoco escapan. Si una unidad colectiva o masiva invade un corredor que no le corresponde, la multa en Jalisco aplica de igual forma.

El cambio legal impacta a sectores específicos.|Getty Images

¿Cuáles son los carriles protegidos por esta ley?

Los carriles exclusivos y confinados para transporte público colectivo y masivo quedan bajo protección total. Ningún vehículo particular tiene autorización para circular ni detenerse en esos espacios.

Los carriles de contraflujo también entran en la lista restringida. Usarlos sin autorización representa una infracción directa bajo este nuevo marco legal.

La norma además alcanza a quienes crucen dichos corredores sin respetar los señalamientos viales. Una vuelta prohibida o un cruce indebido activan la sanción de inmediato.