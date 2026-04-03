Es gratis en este municipio de Jalisco: cómo inscribirte en los Recorridos Turísticos de Primavera 2026

Durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua, el municipio de Zapopan puso en marcha sus Recorridos Turísticos de Primavera 2026, una serie de salidas pensadas para quienes se quedan en la ciudad y buscan opciones para pasear sin gastar demasiado. Algunas experiencias no tienen costo, mientras que otras ofrecen descuentos o precios accesibles.

Las rutas incluyen visitas a espacios naturales, centros recreativos, museos y sitios emblemáticos de la región, con salidas programadas en distintos días y horarios.

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¿Cómo inscribirse y cuántas personas pueden participar?

El registro se realiza en línea a través de las convocatorias difundidas por el municipio. Es necesario apartar lugar con anticipación, ya que los cupos son limitados.

Cada registro permite inscribir hasta cuatro personas por destino, por lo que se recomienda completar el proceso lo antes posible para asegurar lugar en la actividad deseada.

Dimos el banderazo oficial de nuestro operativo de Semana Santa y Pascua 2026 con el que vamos a cuidar de las y los zapopanos y turistas en estas vacaciones y disfruten sus días con tranquilidad. pic.twitter.com/YW5QTnmHOu — Juan José Frangie (@JuanJoseFrangie) March 27, 2026

Lista de recorridos y fechas en Zapopan 2026

Entre las opciones disponibles para esta temporada de Semana Santa se encuentran:

Cañón de las Flores — 30 de marzo, 8:30 h — 50% de descuento

— 30 de marzo, 8:30 h — 50% de descuento Los Camachos — 31 de marzo, 8:30 h — 50% de descuento

— 31 de marzo, 8:30 h — 50% de descuento Chimulco — 1 de abril, 8:00 h — desde $70

— 1 de abril, 8:00 h — desde $70 Panteón de Belén (recorrido nocturno) — 1 de abril, 17:15 h — gratis

— 1 de abril, 17:15 h — gratis Chapala — 6 de abril, 8:30 h — gratis

— 6 de abril, 8:30 h — gratis Acuario Michin — 7 de abril, 9:30 h — gratis

— 7 de abril, 9:30 h — gratis Museo Chivas — 7 de abril, 15:30 h — gratis

— 7 de abril, 15:30 h — gratis Zoológico Guadalajara — 8 de abril, 8:30 h — con costo

— 8 de abril, 8:30 h — con costo Selva Mágica — 8 de abril, 9:30 h — gratis

— 8 de abril, 9:30 h — gratis Lunaria — 9 de abril, 9:15 h — gratis

— 9 de abril, 9:15 h — gratis Zapotlanejo — 10 de abril, 8:30 h — gratis

Qué incluyen los recorridos y recomendaciones

Dependiendo del destino, los recorridos pueden incluir transporte, acceso a los espacios y acompañamiento durante la actividad, lo que facilita la experiencia para los asistentes.

Para aprovechar estas actividades, se recomienda registrarse con anticipación, revisar los detalles de cada salida y llegar puntual al punto indicado. Estos recorridos se han convertido en una alternativa atractiva para disfrutar la temporada sin salir de la zona metropolitana.

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