Giro en el canje de placas gratis en Jalisco: se extendió la fecha límite para quienes cumplan este requisito

Miles de automovilistas en Jalisco tienen una segunda oportunidad de cambiar sus placas sin pagar un solo peso. El canje de placas gratis en Jalisco aplica solo para quienes cumplan un requisito clave, y la nueva fecha límite ya genera expectativa entre los conductores con diseños de placas obsoletos, que pronto terminarán con multas.

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Jalisco amplió el plazo: esta es la nueva fecha límite para el canje gratuito

La prórroga oficial llegó por dos meses más: el canje de placas gratis en Jalisco ahora tiene corte definitivo el 29 de mayo de 2026. Lo confirmó la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Jalisco a través del Servicio Estatal Tributario (SET).

El requisito indispensable es haber pagado el refrendo 2025 en tiempo, escapando de la multa por circular. Sin ese comprobante, el trámite gratuito no aplica bajo ninguna circunstancia.

Los vehículos obligados al canje son los que traen diseños antiguos como Maguey, Minerva o Gota. Estos modelos ya no cumplen con la normativa federal vigente y deben renovarse antes del plazo.

Las placas en Jalisco ponen contra reloj a automovilistas que aún no regularizan su vehículo.|Getty Images | Gob Jalisco

¿Qué necesitas para hacer el canje de placas gratis en Jalisco?

Debes acudir en persona a una oficina recaudadora con todos los documentos en regla. El SET advierte que la falta de cualquier papel puede frenar el trámite ese mismo día.

Estos son los requisitos obligatorios:

Comprobante de pago del refrendo 2025

Placas actuales del vehículo

del vehículo Identificación oficial vigente

vigente Documento de propiedad del vehículo

Comprobante de domicilio

Comprobante de verificación vehicular

No faltes con ninguno. Un documento ausente puede obligarte a regresar otro día y perder tu oportunidad antes del cierre, como sucede con el requisito para la Tenencia.

¿Cuánto pagarás si dejas pasar la fecha límite?

Ignorar el plazo del 29 de mayo tiene un costo real y elevado. El canje de placas en Jalisco como trámite regular puede superar los 4 mil pesos, siendo más grave que las multas por cristales polarizados.

El desglose aproximado incluye 2,500 pesos solo por la emisión de nuevas placas, más la actualización en el padrón vehicular. El SET advierte que el monto final puede variar según el tipo de vehículo y las condiciones del trámite.