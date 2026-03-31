Abren registro en Edomex para regularizar transporte público: requisitos y fecha para inscribirse

Si manejas una unidad de transporte público en el Estado de México, tienes hasta el 18 de diciembre de 2026 para poner tus papeles en regla. La Secretaría de Movilidad (Semov) activó un nuevo periodo de regularización que busca integrar a todos los concesionarios al Registro Estatal de Transporte Público.

La medida no es un trámite burocrático más. Detrás de este proceso hay un objetivo claro: ofrecer certidumbre jurídica a quienes prestan el servicio y, al mismo tiempo, garantizar viajes más seguros para los mexiquenses. Juan Hugo de la Rosa García, titular de la dependencia, lo dejó claro: se trata de responder a una demanda legítima del sector transportista.

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¿Qué trámites incluye la convocatoria en Edomex?

La Semov abrió la puerta para múltiples gestiones. Desde otorgamiento de concesiones nuevas hasta autorizaciones de bases, terminales, derroteros, lanzaderas, alargamientos y modificaciones de ruta. También se consideran las concesiones vencidas que no fueron prorrogadas a tiempo.

Ojo: si iniciaste tu trámite antes del 15 de diciembre de 2025 y cubriste el pago de derechos correspondiente, aún puedes culminar el proceso. La publicación del 25 de marzo en la Gaceta de Gobierno establece este puente para quienes ya habían avanzado, pero requieren cerrar movimientos pendientes como cambios de paraderos o ajustes de ruta.

La ventana de oportunidad es amplia, pero tiene fecha de caducidad. Diciembre de 2026 parece lejano, pero los tiempos administrativos en Edomex suelen saturarse al final. Conviene checar los requisitos con anticipación y evitar contratiempos de última hora.

📄 #ComunicadoDePrensa



Facilita @Edomex la regularización y ordenamiento del transporte público; abre nuevo período de trámites.



Más información: 👇🏼 pic.twitter.com/0pRbCTChqF — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) March 29, 2026

Requisitos para cesión de concesiones: ¿qué documentos necesitas?

Si no eres el titular original de la concesión pero acreditas interés jurídico, también puedes participar. La Semov permite gestionar prórrogas, bajas y sustitución de vehículos, siempre que se cumplan los lineamientos publicados en el Periódico Oficial.

Para procesos de cesión de derechos, los interesados deben presentar alguno de los siguientes documentos:



Cesión de derechos entre particulares en documento privado.

Cesión de derechos entre particulares ante fedatario público.

Acta de Asamblea de Accionistas donde el posesionario aporta la concesión a una persona jurídica colectiva.

Acta de Asamblea de Accionistas donde el concesionario original realiza la aportación a una persona jurídica colectiva.

La dependencia también dará a conocer una lista inicial de poseedores de concesiones candidatos a transferir la titularidad. Este paso busca transparentar el proceso y reducir conflictos entre particulares.

¿Por qué importa esta regularización para los usuarios?

Más allá del papeleo, el impacto se siente en la calle. Un registro actualizado permite a las autoridades monitorear mejor las unidades que circulan, verificar condiciones de seguridad y planear rutas más eficientes. Para el pasajero, eso se traduce en menos tiempos de espera, unidades en mejor estado y mayor confianza al subir al transporte.

La apuesta por un sistema ordenado también tiene un componente ambiental: al optimizar derroteros y reducir unidades obsoletas, se disminuye la huella de carbono del transporte público. Un detalle que, aunque no siempre visible, contribuye a la calidad del aire en zonas metropolitanas del Edomex.