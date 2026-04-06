Jalisco prepara multas y corralón para todos estos vehículos desde abril 2026

Los automovilistas en Jalisco deben mantenerse atentos, ya que las autoridades estatales contemplan sanciones para los vehículos que no hayan realizado el cambio de placas. Aunque el proceso ya se encuentra en marcha desde abril de 2026, también se ha confirmado una prórroga que modifica parcialmente el panorama.

El plazo para realizar el reemplacamiento se extendió hasta el 29 de mayo de 2026, pero este beneficio no es general. La prórroga aplica únicamente para quienes pagaron el refrendo 2025, por lo que un sector de conductores aún puede regularizar su situación sin enfrentar sanciones inmediatas.

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¿Qué autos serán multados en Jalisco desde abril de 2026?

De acuerdo con disposiciones del Gobierno estatal, los vehículos que no cuenten con las nuevas placas en Jalisco, correspondientes al diseño más reciente conocido como Collage o Cabañas, recibirán una penalización a través de diversas acciones como:

Multas económicas

Retención del vehículo

Envío al corralón

Restricciones para circular



Estas medidas buscan actualizar el padrón vehicular en Jalisco y reforzar el control sobre los automóviles en circulación.

¿De cuánto son las multas por no cambiar placas en Jalisco?

Las sanciones económicas por no cumplir con el cambio de placas van de 20 a 60 UMAs, lo que equivale aproximadamente a montos que pueden ir desde los $2,000 hasta cerca de $7,000 pesos.

¡Aún estás a tiempo!



A través de una rueda de prensa, el Servicio Estatal Tributario anunció la ampliación del periodo de plazo del programa de canje de placas vehiculares, agregando dos meses más. pic.twitter.com/JgyCW9m9w0 — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) March 31, 2026

Además, los conductores deberán cubrir el costo del reemplacamiento para poder regularizar su vehículo, lo que incrementa el gasto total en caso de incumplimiento.

¿Cómo hacer el cambio de placas en Jalisco?

El proceso para realizar el reemplacamiento depende de si el vehículo es beneficiario de la prórroga o si ya se encuentra fuera del periodo establecido.

Para quienes sí entran en la prórroga, es decir, pagaron el refrendo 2025, el trámite puede realizarse durante mayo sin penalización adicional. Los pasos son:

Realizar el pago del refrendo correspondiente

Cumplir con la verificación vehicular

Agendar una cita en línea en el portal oficial del Gobierno de Jalisco

Acudir a un módulo o recaudadora autorizada

Presentar identificación oficial vigente

Entregar comprobante de domicilio

Llevar factura del vehículo, tarjeta de circulación y placas anteriores

Recibir las nuevas placas con diseño Collage o Cabañas



En cambio, quienes no cumplen con los requisitos de la prórroga o ya rebasaron la fecha límite deberán realizar el proceso con costos adicionales. En estos casos, los pasos incluyen:

Generar cita o acudir a módulos disponibles

Cubrir el costo total del reemplacamiento

Pagar multas o adeudos pendientes

Presentar la documentación completa del vehículo

Regularizar la situación para poder circular sin restricciones

¿Cómo se aplican las multas y qué debes tomar en cuenta?

Es importante señalar que las multas en Jalisco no se imponen de forma automática al inicio del periodo, sino que se hacen efectivas cuando el vehículo es detenido por autoridades o durante una revisión de documentos.

En este sentido, aunque existe una prórroga hasta el 29 de mayo para algunos conductores, quienes no cumplan con los requisitos o ignoren el trámite pueden enfrentar sanciones desde abril en operativos o revisiones.

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