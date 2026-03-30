Últimos días en Jalisco y en esta fecha cierra el plazo de inscripción a la pensión de $3,300 para personas con discapacidad

El Gobierno de México abrió el registro para la pensión del Bienestar destinada a personas con discapacidad permanente en Jalisco. El plazo es limitado y miles de familias del estado aún pueden sumarse al beneficio antes de que cierre la ventana de inscripción.

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¿Cuándo cierra el plazo para registrarse a la pensión en Jalisco?

El registro comenzó a operar el 22 de marzo y continuará hasta el 31 de marzo, en el que busca incorporar a 6 mil nuevas personas al programa . Si aún no iniciaste el trámite, los días disponibles se agotan.

Más de 52 mil personas en Jalisco ya reciben esta pensión mensual. La delegada de los Programas del Bienestar, Katia Meave, confirmó que el apoyo llega a los 125 municipios del estado.

La convocatoria está dirigida a personas de 0 a 29 años con discapacidad permanente. El trámite es sencillo y se puede realizar sin intermediarios.

¿Qué documentos necesitas para tramitar la pensión de $3,300?

El proceso de registro es directo, pero exige documentación específica. Reúne todo antes de acudir para no perder tiempo ni retrasar tu solicitud.

Estos son los requisitos obligatorios:

Identificación oficial vigente

vigente Copia del acta de nacimiento

CURP de reciente impresión

de reciente impresión Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses

no mayor a 6 meses Número de contacto telefónico

telefónico Certificado de discapacidad emitido por institución pública

Una vez que reúnas los documentos, el registro procede de forma ágil. La pensión de $3,300 llega directamente al beneficiario sin necesidad de gestores ni trámites adicionales .