Es oficial: Jalisco prepara multas para estas placas si no realizan la verificación vehicular en abril

Los vehículos con terminación de placa 3 en Jalisco tienen hasta el 30 de abril para cumplir con la verificación vehicular, de acuerdo con el calendario vigente en la entidad.

Este proceso forma parte del programa obligatorio de control ambiental, el cual se organiza por periodos bimestrales traslapados, por lo que quienes no completen el trámite dentro del plazo correspondiente pueden ser sancionados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Calendario de verificación vehicular en Jalisco 2026

En Jalisco, la verificación se realiza con base en el último dígito de la placa y bajo un esquema bimestral:

Enero–febrero: terminación 1

Febrero–marzo: terminación 2

Marzo–abril: terminación 3

Abril–mayo: terminación 4

Mayo–junio: terminación 5

Julio–agosto: terminación 6

Agosto–septiembre: terminación 7

Septiembre–octubre: terminación 8

Octubre–noviembre: terminación 9

Noviembre–diciembre: terminación 0

Esto significa que los vehículos con placas terminadas en 3 deben cumplir con la verificación durante el bimestre marzo–abril. El precio actual para cubrir el proceso es de $500 pesos dentro de la fecha límite. Para pagos fuera de período, el costo se eleva a $550 pesos.

💳🚗 Si ya te toca refrendar tu licencia de conducir y no sabes cuáles son los requisitos, esta publicación es para ti.



Guárdala y compártela. 🔃 pic.twitter.com/Gn5EEtaAdM — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 24, 2026

Multas por circular sin verificación en Jalisco

Las sanciones no se aplican únicamente por no realizar el trámite, sino cuando el vehículo es detectado en circulación sin contar con la verificación vigente, como lo establece la normativa estatal.

En estos casos, las multas pueden superar los $2,000 pesos, además de generar posibles complicaciones en otros trámites vehiculares.

Por ello, aunque el periodo correspondiente inició en marzo, abril representa la última oportunidad para cumplir con la obligación sin exponerse a sanciones.

Quiénes están exentos y cómo hacer el trámite

No todos los vehículos deben cumplir con la verificación. Este trámite no aplica para unidades eléctricas, híbridas eléctricas, modelos del año en curso o del siguiente, vehículos con placas de auto clásico ni motocicletas.

Para quienes sí deben realizarlo, el proceso se realiza mediante cita previa y consta de los siguientes pasos:

Paso 1: Capturar los datos del vehículo y del propietario en la plataforma correspondiente

Capturar los datos del vehículo y del propietario en la plataforma correspondiente Paso 2: Realizar el pago en línea o mediante orden de pago en puntos autorizados

Realizar el pago en línea o mediante orden de pago en puntos autorizados Paso 3: Agendar la cita seleccionando verificentro, fecha y horario disponibles

Una vez completado este proceso, el vehículo deberá presentarse en el verificentro para realizar la prueba correspondiente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.