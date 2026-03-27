Es oficial en Jalisco: esta es la multa para todos los conductores que circulen sin cinturón de seguridad

Los conductores en Jalisco enfrentan un nuevo escenario económico en 2026. La multa por violar la Ley de Movilidad y Transporte ya reflejan el ajuste anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y el impacto en el bolsillo es mayor de lo que muchos esperan para quienes circulen sin cinturón de seguridad.

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¿Por qué subió la multa en Jalisco por no usar cinturón de seguridad?

El aumento no responde a un cambio en el reglamento local. El Inegi actualizó el valor diario de la UMA a $117.31 pesos para 2026. Es por esto que el artículo 174 de la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco fija la sanción entre 10 y 30 veces ese valor.

Así, el monto que paga quien circule sin cinturón de seguridad se dispara de forma considerable. Lo que muchos conductores ignoran es que la responsabilidad no termina en ellos mismos. El Artículo 183 de la misma ley establece que el chofer responde también si sus pasajeros viajan sin el dispositivo o lo usan mal.

¿Cuánto pagarán los conductores que circulen sin cinturón de seguridad?

La cifra exacta depende del criterio del agente vial, pero el rango ya está definido por ley. El monto mínimo arranca en $1,173.10 pesos y el máximo alcanza los $3,519.30 pesos.

La multa por no usar cinturón de seguridad puede ascender a más de 3,500 pesos|Archivo

Más allá de la multa, la OMS advierte que el cinturón reduce en un 50% el riesgo de muerte para ocupantes delanteros. Para los pasajeros traseros, ese margen de protección sube hasta 75%.

El dispositivo opera junto con las bolsas de aire y cumple su función tanto en ciudad como en carretera. Usarlo en trayectos cortos es tan obligatorio como hacerlo en autopista.

Reglas de uso correcto para evitar sanciones y riesgos

Sin holguras: La cinta debe ir bien ajustada, sin dobleces y abrochada con firmeza.

La cinta debe ir bien ajustada, sin dobleces y abrochada con firmeza. Cinta superior: Debe cruzar por el centro del hombro , nunca rozar el cuello ni la garganta.

Debe cruzar por el , nunca rozar el cuello ni la garganta. Cinta inferior: Va sobre los huesos de la cadera (pelvis) , nunca sobre el abdomen blando.

Va sobre los , nunca sobre el abdomen blando. Estado físico: La tela no debe presentar cortes, bordes deshilachados ni desgaste visible .

La tela no debe presentar cortes, bordes deshilachados ni . Mujeres embarazadas: El uso es obligatorio. La banda abdominal se coloca lo más bajo posible sobre las caderas para proteger al bebé y evitar presión sobre el vientre.

Antes de arrancar, el conductor debe verificar que todos los pasajeros lleven el cinturón puesto y bien colocado. De lo contrario, la multa en Jalisco recae sobre quien maneja, sin excepción.