Los conductores con este tipo de terminación tienen hasta el día 30 de mayo para realizar la verificación vehicular en Jalisco.

Los conductores en Jalisco con placas terminadas en 4 deben completar la verificación vehicular durante el bimestre abril–mayo, antes del 30 de mayo, un proceso obligatorio que ya se encuentra en marcha.

En los últimos años, la calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara ha mostrado un deterioro constante, alcanzando niveles críticos que incluso han llegado a superar a otras grandes ciudades del país. De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), este tipo de contaminación está relacionado con afectaciones a la salud, por lo que el control de emisiones vehiculares se ha convertido en una prioridad.

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Cómo hacer la verificación vehicular en Jalisco

Para cumplir con este requisito, los automovilistas deben seguir un proceso sencillo que se realiza mediante cita previa:

Capturar los datos del vehículo y del propietario en la plataforma oficial

del vehículo y del propietario en la plataforma oficial Realizar el pago , de $500 pesos si te encuentras en tus fechas de pago, ya sea en línea o en establecimientos autorizados

, de si te encuentras en tus fechas de pago, ya sea en línea o en establecimientos autorizados Elegir verificentro, fecha y horario para acudir a la revisión

Una vez completados estos pasos, el vehículo deberá presentarse en el centro de verificación para realizar la prueba correspondiente.

Vehículos que no están obligados a verificar

Existen algunos casos en los que este trámite no aplica. Entre ellos se encuentran:

Vehículos eléctricos

Híbridos eléctricos

Modelos del año en curso o del siguiente

Unidades con placas de auto clásico

Motocicletas

Durante este periodo vacacional, nuestros Oficiales y vehículos de auxilio estárán estratégicamente distribuidos en distintos puntos carreteros a lo largo y ancho de Jalisco, atentos para brindarte apoyo.



El objetivo es que viajes con tranquilidad, te invitamos a ubicar estos… pic.twitter.com/mo3z7ZePSG — Protección Civil JAL (@PCJalisco) March 27, 2026

Qué pasa si no cumples con la verificación

El incumplimiento no solo implica dejar pendiente el trámite. Las sanciones se aplican cuando un vehículo es detectado en circulación sin contar con la verificación vigente.

En estos casos, las multas pueden superar los $2,000 pesos, además de generar complicaciones en otros procesos administrativos relacionados con el vehículo.

Por ello, aunque el periodo comenzó en abril, es importante no retrasar el trámite para evitar contratiempos.

Periodos de verificación por terminación de placa

El calendario en Jalisco se organiza de forma bimestral, tomando en cuenta el último dígito de la placa:

1: enero–febrero

2: febrero–marzo

3: marzo–abril

4: abril–mayo

5: mayo–junio

6: julio–agosto

7: agosto–septiembre

8: septiembre–octubre

9: octubre–noviembre

0: noviembre–diciembre

Esto significa que los vehículos con terminación 4 deben cumplir con la verificación dentro del periodo actual.

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