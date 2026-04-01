Es oficial: Monterrey multará a todos los conductores que estacionen el auto de esta manera en las calles del centro

Una nueva disposición oficial cambia las reglas para miles de conductores en el centro de Monterrey. El Reglamento de Tránsito y Vialidad activa sanciones para quienes no respeten una forma muy específica de estacionar, y muchos choferes aún la desconocen, así como muchos dejan pasar su oportunidad para renovar la tenencia vehicular si cumples estos requisitos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Quiénes recibirán la multa en Monterrey por estacionar mal?

El artículo 72 del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Monterrey lo define con claridad: la sanción aplica a quienes no estacionen en paralelo a la acera. Estacionar en batería —es decir, en ángulo o de frente directo a la banqueta— ya es una infracción oficial en las calles del centro, a la par de otras normas estrictas como la que multará a todos los conductores que circulen con este tipo de cristales polarizados.

La medida impacta a todos los conductores que circulen por esas vialidades. No importa si el espacio parece suficiente: si el auto no queda paralelo al cordón, la multa llega.

La normativa busca ordenar el flujo vehicular en zonas de alta densidad. Las calles del centro de Monterrey concentran el mayor volumen de estacionamientos irregulares de toda la ciudad, recordando legislaciones similares donde se confirma el cambio de horario para los estacionamientos del Centro Histórico.

Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Itandehui Cervantes | adn Noticias

Otras infracciones por estacionamiento malo en Monterrey

Más allá del estacionamiento en batería, el reglamento también prohíbe estacionar en estos puntos críticos:

Sobre banquetas , isletas, camellones o zonas peatonales, así como alrededor de parques públicos.

, isletas, camellones o zonas peatonales, así como alrededor de parques públicos. Frente a hidrantes , rampas para personas con discapacidad o accesos a cocheras.

, rampas para personas con discapacidad o accesos a cocheras. En la acera derecha de calles con circulación de un solo sentido.

de calles con circulación de un solo sentido. Sobre guías táctiles, ya que obstaculizan la movilidad de personas con discapacidad visual.

Cualquiera de estas situaciones puede generar una sanción directa. Los conductores deben revisar cada punto antes de dejar el vehículo en vía pública, al igual que deben cuidarse de las multas para todos los conductores que no cumplan este requisito en su licencia de conducir