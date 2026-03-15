Estos son los estados por donde pasará el Tren del Norte y cuándo se inaugurará

Con la intención de recuperar las rutas de trenes de pasajeros en México y fortalecer la conectividad entre ciudades del norte del país, el proyecto conocido como Tren del Norte avanza como parte de los planes para ampliar la red ferroviaria de transporte de pasajeros.

La nueva línea ferroviaria busca enlazar importantes zonas industriales del noreste y facilitar el traslado hacia la frontera con Estados Unidos. Aunque el tren todavía se encuentra en fase de construcción, ya se conocen los estados que formarán parte del recorrido y el calendario aproximado para su puesta en operación, siendo Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas los territorios pactados hasta el momento.

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Estados por donde pasará el Tren del Norte

El proyecto ferroviario contempla una ruta que conectará tres estados del norte de México, con un recorrido que iniciará en Coahuila y terminará en la frontera con Estados Unidos.

Los estados y ciudades por donde pasará el Tren del Norte son:

Coahuila , donde el trayecto iniciará en la ciudad de Saltillo

, donde el trayecto iniciará en la ciudad de Saltillo Nuevo León , con paso por el área metropolitana de Monterrey

, con paso por el área metropolitana de Monterrey Tamaulipas, donde la ruta concluirá en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo

La línea ferroviaria tendrá una extensión aproximada de 396 kilómetros, lo que permitirá conectar estas regiones en un corredor estratégico para el transporte de pasajeros y la movilidad regional.

La ruta del norte se integraría con otros tramos ferroviarios que buscan conectar ciudades como Querétaro y San Luis Potosí.|Imagen Ilustrativa

Cuándo se inaugurará el Tren del Norte

Las obras del tren comenzaron en 2025, cuando se dio el banderazo inicial para la construcción de algunos tramos en el noreste del país. Según los planes del proyecto, la construcción de vías, estaciones y obras complementarias tomará alrededor de dos años, por lo que su entrada en operación se prevé hacia 2027, si se cumplen los tiempos estimados.

Durante una visita reciente a Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que este proyecto forma parte de un plan más amplio para volver a impulsar el transporte ferroviario de pasajeros en distintas regiones del país. Dentro de ese esquema, la ruta del norte se integraría con otros tramos ferroviarios que buscan conectar ciudades como Querétaro, San Luis Potosí y Saltillo con el centro del país.

Además de mejorar la movilidad entre estas ciudades, el Tren del Norte también busca impulsar la conectividad económica en la región y facilitar los desplazamientos entre algunos de los principales centros industriales del norte de México.

Según estimaciones del proyecto, el tren podría transportar millones de pasajeros al año y alcanzar velocidades cercanas a los 160 o incluso 200 kilómetros por hora, lo que permitiría reducir considerablemente los tiempos de traslado entre las ciudades que integrarán esta nueva ruta ferroviaria.

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