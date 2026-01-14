Ojo si verificaste en ellos; Sedema clausura dos verificentros en CDMX por irregularidades en hologramas

La Secretaria del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer que clausuraron totalmente de forma temporal dos verificentros ubicados en las alcaldías Iztapalapa y Benito Juárez, esto luego de que registraran una serie de irregularidades en la emisión de hologramas exentos.

A través de un comunicado emitido por las mismas autoridades capitalinas, se informó que las medidas de clausura permanecerán vigentes hasta que se emita una resolución del procedimiento administrativo ambiental correspondientes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En dónde están los verificentros que cerró la Sedema en CDMX?

De acuerdo con el comunicado emitido por la misma Sedema de la CDMX, los verificentros que fueron clausurados son el IZ-38 ubicado sobre Ermita Iztapalapa número 4054 en la colonia Santa Martha Acatitla.

Por otro lado, fue el verificentro BJ-67 ubicado en sobre Antonio Maura número 107, en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez, el segundo en ser clausurado por las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente de la capital.

¿Por qué cerraron dos verificentros en la CDMX?

De acuerdo con el comunicado emitido por la Sedema, la clausura de estos verificentros se dio tras las visitas realizadas por el personal de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA) en los inmuebles.

Tras ello, se detectaron una serie de irregularidades en el procedimiento de entrega de certificados y hologramas de verificación vehicular de tipo exento, esto luego de que se corroborara que éstos no eran entregados en el área designada por las autoridades.

Se informó que estas acciones “impiden tener certeza de que el holograma y el certificado correspondan efectivamente al vehículo verificado, lo que representa un riesgo ambiental.

Habilitan hotel para damnificados por explosión en edificio de Coyoacán en la CDMX

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.