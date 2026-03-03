El Gobierno de Guadalajara le depositará $3,000 al mes durante un año a los tapatíos que cumplan estos requisitos

Una de las problemáticas más frecuentes entre los jóvenes de la Zona Metropolitana de Guadalajara es el acceso a una vivienda digna y accesible. El Gobierno de Guadalajara anunció que depositará $3,000 al mes durante un año a tapatíos que cumplan estos requisitos del nuevo programa "Mi Primera Renta", un apoyo diseñado para quienes buscan independizarse en la ciudad.

Requisitos del Gobierno de Guadalajara para acceder al apoyo de renta

El programa "Renta para Jóvenes" tiene como población objetivo a personas con ingresos mensuales menores a $15,000 pesos, con residencia en la ciudad y disposición de participar en actividades comunitarias establecidas por el Ayuntamiento de la ciudad.

Los interesados deben cumplir requisitos estrictos de participación social, estar interesados en residir en tres zonas estratégicas designadas por el Gobierno para un total de 8.000 jóvenes, a quienes buscarán subsidiarles el alquiler en un 50%.

La focalización del programa corresponde al área de Prosperidad Social del gobierno local, que da prioridad a jóvenes con mayor vulnerabilidad económica. El subsidio mensual oscila entre $2,500 y $3,000 pesos, con duración de un año calendario completo.

El programa “Renta para jóvenes” dará subsidio de hasta $3,000 al mes durante un año. |VadimGuzhva - Fotolia

¿Cuándo inicia, a quiénes va dirigido y cómo obtener el apoyo?

El arranque del programa está previsto para 2026, aunque las autoridades aún no confirmaron una fecha exacta de inicio del registro. En esta primera etapa, el Ayuntamiento de Guadalajara tiene contemplado beneficiar a alrededor de 150 jóvenes tapatíos con el subsidio mensual.

El apoyo tiene como destino prioritario zonas estratégicas de la ciudad, entre ellas el Centro Histórico, Paseo Alcalde y áreas aledañas a universidades. La intención del gobierno municipal es incentivar la ocupación de vivienda en sectores con alto potencial de desarrollo urbano y comunitario.

Quienes reciban el beneficio deben participar en los llamados "Sábados de Corresponsabilidad", jornadas en las que el Ayuntamiento interviene espacios públicos con tareas de limpieza y mejora urbana.