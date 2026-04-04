Segunda etapa de registro UdeG 2026: Fecha de toma de fotografía y huella para hacer el examen

El pasado 28 de febrero concluyó la primera etapa del proceso que deben realizar los aspirantes a ingresar a la Universidad de Guadalajara (UdeG), por lo que actualmente se encuentra en desarrollo la segunda fase (calendario 2026-B), la cual consta de la toma de fotografía, firma y huella.

Este segundo período es de suma relevancia para poder seguir dentro del proceso de selección y llegar hasta la fase de la aplicación del examen de conocimientos. Cabe destacar que, al igual que el primero, tiene una fecha límite e improrrogable, por lo que en adn Noticias te explicamos lo que necesitas saber.

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Universidad de Guadalajara: Toma de fotografía, firma y huella

Una vez que concluiste el registro exitoso y cubriste el monto de derecho a examen, deberás continuar con la carga de estos datos.

El trámite, que estará disponible hasta el 8 de mayo de 2026, debe ser realizado en línea. Los interesados deben ingresar al portal oficial de la UdeG y seguir las instrucciones detalladas para completar los pasos necesarios. Es importante destacar que este proceso debe hacerse antes de la fecha límite, ya que es un requisito indispensable para los aspirantes que desean ingresar a alguna de las opciones académicas que ofrece la universidad.

"Con el pago realizado las y los aspirantes deberán ingresar al sistema para cargar en la página su fotografía, huella dactilar y firma entre el lunes 9 de marzo y el viernes 8 de mayo. Esto generará la solicitud que contendrá el día y hora de su cita para realizar el examen de admisión. Una de las recomendaciones es guardar este documento en un lugar seguro, ya que, de no contar con él, la persona no podrá ingresar al lugar donde será llevada a cabo la Prueba de Aptitud Académica", indicó la institución educativa en un comunicado.

UdeG: ¿Cuándo es el examen de admisión 2026?

La Universidad de Guadalajara estableció las fechas definitivas para la aplicación de los exámenes de admisión: el 23 de mayo será el único día disponible para los aspirantes a las carreras de licenciatura, mientras que para quienes se postulan al bachillerato, los exámenes se llevarán a cabo el 30 de mayo y el 6 de junio. Es importante que los interesados asistan en esas fechas, ya que de no presentarse perderán la oportunidad de concursar por un lugar en la institución.

Además, entre el lunes 25 de mayo y el viernes 31 de julio, los aspirantes deberán ingresar al sistema de inscripción para cargar los documentos faltantes, tales como el certificado de bachillerato, el acta de nacimiento y la CURP. Sin la entrega de estos documentos, el proceso de inscripción no podrá ser completado.

Universidad de Guadalajara: ¿Cuándo publican los resultados?

Finalmente, el dictamen de admisión será publicado el lunes 10 de agosto en el sitio web de la Coordinación de Control Escolar y en La Gaceta UdeG, www.gaceta.udg.mx. Aquellos que sean admitidos deberán seguir las instrucciones que cada centro universitario les enviará para continuar con su proceso de ingreso.

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