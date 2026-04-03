Ni Corregidora ni El Marqués: el municipio de Querétaro que instaló nuevas canchas gratuitas de pádel y pickleball

La popularidad y crecimiento de deportes como el pádel y el pickleball ha ocasionado que cada vez más personas se interesen en esta práctica. Sin embargo, su presencia en clubes privados o espacios con costos ha limitado que más de uno pueda sumarse. Ante esto, el municipio de Querétaro comenzó a habilitar canchas públicas para facilitar el acceso.

Con esta iniciativa, la capital queretana se coloca como una de las pocas en el estado donde ya es posible practicar estos deportes sin pagar membresías, algo que no ocurre en zonas como Corregidora o El Marqués.

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¿Dónde están las nuevas canchas?

Como parte de esta estrategia, se habilitaron cuatro nuevas canchas de pádel en distintas unidades deportivas del municipio, ampliando la oferta para quienes buscan practicar este deporte sin costo.

Estas canchas se encuentran en:

Unidad Deportiva Reforma-Lomas

Unidad Deportiva Cerrito Colorado

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus Aeropuerto

A estas se suma una cancha que ya existía previamente en la Unidad Deportiva Truchuelo, con lo que el municipio alcanza un total de cinco espacios para pádel.

En el caso del pickleball, también se han incorporado nuevas canchas, sumando cinco en total dentro del municipio.

Algunas de sus ubicaciones son:

Unidad Deportiva de Belén (rehabilitada recientemente)

Reforma-Lomas

UAQ, campus Aeropuerto

también se contemplan otros proyectos para fortalecer la infraestructura deportiva, como la posible construcción de una nueva unidad en el Parque Bicentenario. |Imagen Ilustrativa

Un intento por acercar deportes que suelen ser privados

De acuerdo con autoridades deportivas del municipio de Querétaro, la intención es “democratizar” estos deportes, es decir, que puedan practicarse sin importar el nivel o la capacidad económica, algo que comienza a reflejarse con la instalación de estas canchas en distintas zonas.

Según lo señalado por el secretario del Deporte municipal, Juan Manuel Báez, también se contemplan otros proyectos para fortalecer la infraestructura deportiva, como la posible construcción de una nueva unidad en el Parque Bicentenario, en coordinación con el gobierno estatal encabezado por Mauricio Kuri y el alcalde Felipe Macías.

Además, ya inició la primera etapa de rehabilitación de la Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, con trabajos en el campo de béisbol y sus gradas. En una segunda fase, se contempla la colocación de pasto sintético, con la intención de que el espacio quede completamente habilitado en los próximos meses, como parte de una estrategia más amplia para mejorar la infraestructura deportiva en la ciudad.

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