Es ley y pocos conductores lo saben: Querétaro multará a quienes cometan este error al circular en reversa

El Reglamento de la Movilidad y el Tránsito de Querétaro tiene una regla que la mayoría de conductores desconoce por completo. Circular en reversa puede costarte mucho más que un susto: hay una sanción económica y otra que afecta directamente tu licencia de conducir, documento por el cual Querétaro prepara multas para todos los conductores que no cumplan este requisito.

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¿A quiénes multará Querétaro por este error al volante?

El artículo 29, fracción XIV del Reglamento de Movilidad y Tránsito de Querétaro es claro: quien circule en reversa más de treinta metros enfrenta una multa. La sanción va de 20 a 30 UMAs, es decir, entre $2,346.20 y $3,519.30 pesos, sumándose a las fuertes multas para todos los conductores que circulen con este tipo de cristales polarizados.

La excepción aplica solo cuando avanzar hacia adelante sea físicamente imposible. Fuera de ese escenario, la infracción es válida y las autoridades pueden levantarla en cualquier momento.

Pero el golpe no termina ahí. Al infractor también se le descuentan 3 puntos de su licencia de conducir. Acumular descuentos puede poner en riesgo la vigencia del documento, y complicarte el poder renovar gratis la tenencia vehicular si cumples estos requisitos.

|Imagen ilustrativa

Lo que todo conductor en Querétaro debe saber antes de meter reversa

La ley no prohíbe circular en reversa: prohíbe hacerlo más allá del límite establecido. Treinta metros es la frontera entre una maniobra legal y una infracción con consecuencias reales.

Muchos conductores desconocen esta norma porque no forma parte de las infracciones más difundidas. Sin embargo, su aplicación es válida y las autoridades pueden levantarte la infracción en cualquier momento.

Revisar el Reglamento de Movilidad y Tránsito de tu ciudad no es opcional si quieres conducir sin sorpresas. En Querétaro, una maniobra cotidiana puede convertirse en multa si supera los límites que marca la ley.