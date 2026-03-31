Farmacias del Ahorro prepara 40 nuevas sucursales en Querétaro y generaría 550 empleos directos en el estado
La cadena invertirá 460 millones de pesos en Querétaro como parte de su plan de expansión nacional.
Abrirán 40 farmacias nuevas en Querétaro. Alejandro Sterling, Secretario de Desarrollo Económico, confirmó la inversión de 460 millones de pesos por parte de Farmacias del ahorro. Es un movimiento grande: una de cada cinco sucursales que la marca abra en todo México estará en la capital queretana.
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¿Cuántos empleos se van a crear con estas nuevas farmacias?
La cifra oficial es de 550 empleos directos para Querétaro. Para la construcción y la logística se calculan otros 859 puestos indirectos.
Datos clave del proyecto:
- Fases: Son tres etapas de construcción.
- Dinero: Dejará una derrama anual de 750 millones de pesos en la ciudad.
- Peso local: Querétaro se queda con el 20% de las aperturas nacionales.
¿Qué otros beneficios traerá esta inversión de Farmacias del Ahorro en Querétaro?
Habrá más que venta de medicinas. La empresa se suma a las jornadas de salud del municipio de Querétaro. La idea es reforzar la atención médica en las colonias donde se instalen.
El plan ya está en marcha y buscan zonas con mucha demanda de servicios. Sterling dice que esto asegura la confianza de las empresas en el estado. El flujo de dinero por la operación diaria va a beneficiar a proveedores de la región de forma constante.
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