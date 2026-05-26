Cigarro ilegal crece y golpea al comercio en México

El crecimiento del mercado ilegal de cigarros en México se ha convertido en una problemática que impacta directamente al pequeño comercio, a la economía nacional y a la salud pública. Ante este panorama, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) lanzó la campaña “Vender cigarros pirata no vale la pena”, con el objetivo de informar sobre los riesgos y consecuencias de participar en esta actividad ilícita.

De acuerdo con el organismo, el encarecimiento del cigarro legal, impulsado por el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ha generado un cambio en los patrones de consumo. En lugar de dejar de fumar, muchos consumidores han optado por alternativas más económicas, aunque sean ilegales y de dudosa calidad. Esta diferencia de precios es considerable: mientras una cajetilla legal puede superar los 110 pesos, una versión pirata puede adquirirse desde los 15 pesos.

Este fenómeno ha derivado en una caída sostenida del consumo legal, que pasó de 34,080 millones de cigarros en 2021 a 30,160 millones en 2025, lo que representa una disminución del 11.5% en cuatro años. En contraste, el mercado ilegal ha ganado terreno, alcanzando el 23.3% del consumo total en México, es decir, uno de cada cuatro cigarros consumidos en el país proviene del contrabando.

ANPEC (ANPEC)

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El impacto no es únicamente comercial. ANPEC advierte que la venta de cigarros pirata constituye un delito grave, por lo que los comerciantes que incurran en esta práctica pueden enfrentar multas elevadas, clausura de sus negocios e incluso penas de cárcel. A esto se suma la evasión fiscal que genera este mercado, con pérdidas estimadas en más de 13,500 millones de pesos para el Estado mexicano.

Además, el crecimiento de este mercado fortalece redes de comercio informal y, en muchos casos, estructuras del crimen organizado que se benefician de la distribución de estos productos. Esto genera un entorno de competencia desleal que afecta directamente al pequeño comercio, que opera bajo normativas fiscales y sanitarias estrictas.

Ante este escenario, ANPEC hace un llamado a las autoridades para fortalecer la vigilancia en aduanas, mejorar la coordinación institucional y diseñar políticas públicas que atiendan el impacto del IEPS en el comercio local. Asimismo, subraya la importancia de generar conciencia entre comerciantes y consumidores sobre los riesgos legales, económicos y de salud que implica el consumo y venta de cigarros pirata.

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