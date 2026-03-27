Ni el Marqués ni Corregidora: estos 5 municipios de Querétaro firmaron una alianza estratégica para regularizar la venta de alcohol

Cinco municipios de Querétaro avanzan en la regulación de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas tras firmar un convenio con el gobierno estatal, como parte de una estrategia que busca ordenar esta actividad y facilitar que los negocios cumplan con la ley.

El acuerdo contempla demarcaciones donde se busca reforzar el control administrativo y reducir la venta irregular.

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Estos son los municipios que firmaron la alianza en Querétaro

De acuerdo con autoridades estatales, la estrategia se implementa en municipios de la zona centro del estado, donde autoridades locales y estatales coordinarán acciones para que los establecimientos que venden alcohol puedan regularizar su situación.

Los municipios que se sumaron son:

Tequisquiapan

Colón

Amealco de Bonfil

San Juan del Río

Pedro Escobedo

El objetivo es acercar los trámites a los comerciantes, simplificar los procesos y generar condiciones que les permitan cumplir con la normativa sin enfrentar obstáculos administrativos.

📄🖊️ Se suman municipios de zona Centro a regularización de establecimientos con venta de alcohol



Para acercar los trámites y servicios a todos los ciudadanos, promover el orden administrativo y que cuenten con certeza jurídica, el secretario de Gobierno, @Eric_gudino, encabezó… pic.twitter.com/01gp3eauIU — Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro (@SEGOB_Queretaro) March 24, 2026

Venta de alcohol en Querétaro: la regularización será gradual y sin sanciones inmediatas

Uno de los puntos clave de esta estrategia es que no se aplicarán sanciones de forma inmediata. Las autoridades buscan primero que los establecimientos reúnan la documentación necesaria y se integren al marco legal.

Esto implica que, en una primera etapa, se dará oportunidad a los negocios para regularizarse sin clausuras, priorizando el acompañamiento institucional y el cumplimiento voluntario.

Una vez concluido este proceso, sí se prevé reforzar las revisiones y aplicar sanciones a quienes continúen operando fuera de la normativa, lo que podría derivar en multas o incluso cierres de establecimientos.

Buscan facilitar trámites y dar certeza a negocios

De acuerdo con autoridades estatales, esta iniciativa también responde a la necesidad de simplificar procedimientos en municipios donde los trámites suelen ser más complejos o poco accesibles.

La intención es generar condiciones más claras para los comerciantes, de modo que puedan obtener permisos y operar dentro de la legalidad, con mayor certeza jurídica sobre su actividad.

Además, se trata de una campaña abierta y progresiva, en la que el número de negocios que se regularicen dependerá de cuántos se acerquen a iniciar el proceso en cada municipio.

Aunque por ahora el convenio se firmó con cinco municipios, la intención es ampliar este esquema al resto del estado.

Las autoridades han señalado que la invitación se hizo a los 18 municipios de Querétaro, pero la adhesión depende de cada ayuntamiento, por lo que el alcance del programa crecerá conforme más demarcaciones decidan sumarse.

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