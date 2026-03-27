Es oficial en Querétaro: aprueban la creación de una nueva delegación en esta zona y con fecha confirmada

El Ayuntamiento de Querétaro aprobó la creación de una nueva delegación que llevará el nombre de María Justa Aldama. Se trata de la octava delegación de la capital y según trascendió la fecha en la que comenzará a operar es el 1 de enero de 2027.

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Qué zonas abarcará la nueva delegación de Querétaro

Con una superficie de 18,499.02 hectáreas, María Justa Aldama, la nueva delegación, abarcará zonas como Juriquilla, Jurica, El Nabo, El Salitre, San Isidro, Jurica Pueblo, Los Pocitos y Colinas del Valle, entre otras.

Colindará con:

La delegación Félix Osores Sotomayor al sur.

al sur. El estado de Guanajuato al poniente.

al poniente. La delegación Santa Rosa Jáuregui y sus límites al norte.

y sus límites al norte. La delegación Epigmenio González al oriente.

En total, tendrá una población estimada de 164,182 habitantes. Se espera que esta decisión administrativa permita una prestación de servicios más equitativa, mayor capacidad de respuesta institucional y una atención ciudadana más cercana y eficiente para la población del municipio.

Cuándo comenzará a operar la delegación María Justa Aldama

El nombre de la delegación recuerda a María Justa Aldama, una mujer que fue clave en la defensa de los ideales de libertad y justicia y que actuó de manera decisiva para lograr la Independencia de México. Por este motivo, la decisión del nombre sirve a modo de reconocimiento histórico y de fortalecimiento de la identidad cívica local.

La nueva delegación entrará en operación en Querétaro oficialmente a partir del 1 de enero de 2027.

Por qué se creó esta nueva delegación en Querétaro

La medida responde al crecimiento poblacional. De acuerdo con los considerandos, la mancha urbana ha crecido considerablemente en los últimos 50 años, lo que ha provocado un crecimiento desproporcionado entre delegaciones.

Así, María Justa Aldama ayudaría a equilibrar y compensar los servicios delegacionales que actualmente se ofrecen en las delegaciones Félix Osores Sotomayor, Felipe Carrillo Puerto y Santa Rosa Jáuregui.

Actualmente, las delegaciones Félix Osores Sotomayor, Epigmenio González y Felipe Carrillo Puerto concentran más de 650 mil habitantes, distribuidos en 235,023, 213,749 y 184,909 habitantes, respectivamente. En cambio, la delegación Santa Rosa Jáuregui concentra más de la mitad de la superficie del municipio con una extensión territorial de 36,753.46 hectáreas.

Qué puestos habrá en la nueva delegación

Conforme a la opinión técnica emitida por la Secretaría de Administración, entre las plazas requeridas para el funcionamiento y operación de la nueva delegación se encuentran:

Una persona titular de la delegación .

. Cuatro jefaturas de Departamento de Desarrollo Social, Atención Ciudadana, Administrativo y Servicios y Obra Delegacional.

de Departamento de Desarrollo Social, Atención Ciudadana, Administrativo y Servicios y Obra Delegacional. Personal administrativo.

Entre el personal administrativo se cuentan promotores sociales, concertadores sociales, auxiliares de oficina, concertadores comunitarios, promotores comunitarios, verificadores delegacionales, auxiliares administrativos, almacenistas, supervisores delegacionales, y personal operativo como operadores de maquinaria, albañiles, peones y ayudantes generales.

Se espera que la nueva delegación de Querétaro fortalezca la presencia institucional del municipio y equilibre la distribución poblacional, atendiendo rangos de entre unos 92 mil y 170 mil habitantes. Esto contribuiría a una prestación de servicios equitativa, mayor capacidad de respuesta institucional y una atención ciudadana más cercana y eficiente.