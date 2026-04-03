La Procesión del Silencio cumple 60 años en Querétaro: día, horario y recorrido

Querétaro se prepara para el silencio total. La Procesión del Silencio llega a sus 60 años de historia este 2026. Es el acto más representativo de la Semana Santa en esa ciudad. A partir de las 18 horas, cientos de encapuchados y cofradías van a tomar las calles del primer cuadro. Lo único que se escuchará el sonido de las cadenas y el golpe de las imágenes religiosas contra el pavimento. La cita es el Viernes Santo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es la ruta exacta de la Procesión del Silencio 2026?

El recorrido es un circuito cerrado. Todo empieza y termina en el mismo lugar de Querétaro: el Santuario de la Santísima Cruz de los Milagros. Los contingentes avanzan cargando pesadas figuras de madera y metal. El orden es estricto y el respeto de los asistentes es obligatorio para mantener la atmósfera espiritual.

Las calles que se cerrarán para el paso de los fieles son:



Punto de salida: Santuario de la Santísima Cruz de los Milagros.

Santuario de la Santísima Cruz de los Milagros. Tramo inicial: Avanzan por Felipe Luna Sur hacia 5 de Mayo.

Avanzan por Felipe Luna Sur hacia 5 de Mayo. Zona central: Siguen por Avenida Pasteur, Reforma y Juárez hasta Ángela Peralta.

Siguen por Avenida Pasteur, Reforma y Juárez hasta Ángela Peralta. Regreso: Toman Corregidora hacia Independencia para volver al templo.

¿Qué hace especial a este recorrido por los 60 años?

Este viernes 3 de abril, las cofradías visten túnicas largas y capirotes que cubren sus rostros. Muchos cargan cruces de madera maciza o van descalzos como parte de una manda. Es una de las expresiones de fe más emblemáticas de todo México. El Centro Histórico se convierte en un escenario de sombras y luz de velas.

El evento atrae tanto a locales como a visitantes extranjeros. Se recomienda llegar al menos dos horas antes para alcanzar lugar en las banquetas de Juárez o Corregidora. La policía municipal montará un operativo de vigilancia especial. Habrá cortes a la circulación desde temprano en las calles aledañas al Templo de la Cruz.

¿Qué recomendaciones hay?

Evita llevar objetos voluminosos. Las calles del recorrido son estrechas y el flujo de gente es lento. Es una manifestación de fe que ha sobrevivido seis décadas gracias a la disciplina de sus organizadores.

Querétaro se detiene para observar este paso fúnebre que marca el punto más alto de las celebraciones religiosas en la entidad.